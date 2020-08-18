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Интерфакс
Интерфакс

Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что создание оппозицией координационного совета - это попытка захвата власти, и пригрозил "адекватными мерами".В источнике
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Коммерсантъ

Александр Лукашенко ушел в монолог

Коммерсантъвчера в 16:28
РИА Новости

Лукашенко прокомментировал создание координационного совета оппозиции

РИА Новостивчера в 10:02
ТАСС

Лукашенко назвал создание координационного совета оппозиции попыткой захвата власти

ТАССвчера в 10:50
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:41
Интерфакс

Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти

Интерфаксвчера в 10:14
RT на русском

Лукашенко отреагировал на создание координационного совета оппозиции

RT на русскомвчера в 10:07
Комсомольская правда

Последние новости о протестах в Беларуси на 19 августа 2020: утром забастовки, вечером народные гулянья

Комсомольская правда18:15

Через 19 лет после премьеры фильм «Гарри Поттер и философский камень» собрал миллиард долларов в кинопрокате

На момент фактического завершения кинопроката в 2002 году фильм «Гарри Поттер и философский камень» занимал второе место за всю историю после «Титаника» Джеймса Кэмерона.
Кинобизнес сегоднявчера в 14:51

В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен

По версии следствия и гособвинения, Александр Шабарчин, Данила Васильев и Александр Эткин совершили его в ноябре прошлого года — тогда в центре Перми был установлен манекен с лицом президента России Владимира Путина и надписями, что он лжец и военный преступник.
Коммерсантъвчера в 07:35
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У фильма о сестре Шерлока Холмса появились тизер и дата премьеры

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер многострадального фильма "Энола Холмс" (Enola Holmes) по произведениям писательницы Нэнси Спрингер с Генри Кавиллом и Милли Бобби Браун ("Очень странные дела") в главных ролях.
Российская газета17 августа в 13:56
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Власти Гродно согласились выполнить некоторые требования протестующих

Гродненский городской исполнительный комитет согласился выполнить ряд требований, которые выдвинули представители штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и профсоюзы предприятий.
ТАССвчера в 16:22
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Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году

Вашингтон, 18 августа 2020, 22:20 — REGNUM Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором сказано, что президент России Владимир Путин якобы «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.
REGNUMвчера в 15:20
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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Верховный суд запретил в России движение АУЕ

Верховный Суд РФ признал популярное среди молодежи криминальное движение, или субкультуру, АУЕ* («Арестантский уклад един»* или «Арестантское уголовное единство»*) экстремистской организацией.
ТВКвчера в 21:10
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