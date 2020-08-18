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Интерфакс
Интерфакс

Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что создание оппозицией координационного совета - это попытка захвата власти, и пригрозил "адекватными мерами".В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что создание Координационного совета для трансфера власти в Белоруссии ‒ это попытка захвата власти в стране, сообщает
 агентство «БелТА».
Ведомости10:11
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RT на русском

Оппозиция ответила на слова Лукашенко о попытке захвата власти

RT на русском12:41
Интерфакс

Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти

Интерфакс10:14
Коммерсантъ

Совет оппозиции ответил Лукашенко на обвинения в попытке захвата власти

Коммерсантъ12:06
ТАСС

Лукашенко назвал создание координационного совета оппозиции попыткой захвата власти

ТАСС10:50
РИА Новости

Оппозиция ответила на обвинения Лукашенко в захвате власти

РИА Новости11:46
Комсомольская правда

Александр Лукашенко: Они хотят запретить русский язык, телеканалы и военные базы!

Комсомольская правда12:35
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:41

Оппозиция Белоруссии рассказала об ожиданиях от Евросоюза

Оппозиция Белоруссии ждет от Евросоюза, что он предложит механизмы решения ситуации в стране, заявил во вторник, 18 августа, член координационного совета, дипломат и бывший директор Национального академического театра имени Янки Купалы Павел Латушко.
Оппозиция Белоруссии рассказала об ожиданиях от Евросоюза
Известия13:25
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Бутусов о минских «вагнеровцах»: ЗЕ сознательно обезглавил разведку

Бурба, говорит Бутусов, подозревал Ермака и Демченко в сознательном провале операции по захвату на территории России граждан РФ, подозреваемых в совершении «военных преступлений на Украине».
Евразия Daily10:03

Военные объекты ХАМАС дважды были атакованы самолетами ВВС Израиля

Провокации в виде отправки воздушных шаров со взрывчаткой из сектора Газа дополнились организацией беспорядков, во время которого палестинцы жгли покрышки, бросали взрывные устройства и гранаты в сторону забора безопасности на границе Израиля и сектора Газа.
Политическая Экспертиза16 августа в 10:32
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Представители оппозиции в Белоруссии привели основное требование

Свою главную задачу представители Координационного совета белорусской оппозиции видят в проведении новых "честных выборов" в республике, пояснила одна из лидеров организации Мария Колесникова.
Радио Sputnik12:47

В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»

"Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата поддержала мальчика, приняв участие в песенном флешмобе #Максим, мы с тобой в социальных сетях по всей Украине", - отметил представитель РПЦ.
РЕН ТВ11:57
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