Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что создание оппозицией координационного совета - это попытка захвата власти, и пригрозил "адекватными мерами".В источнике
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Александр Лукашенко: Они хотят запретить русский язык, телеканалы и военные базы!
Комсомольская правда12:35