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Интерфакс
Интерфакс

Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что создание оппозицией координационного совета - это попытка захвата власти, и пригрозил "адекватными мерами".В источнике
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Комсомольская правда

Александр Лукашенко: Они хотят запретить русский язык, телеканалы и военные базы!

Комсомольская правда12:35
Известия

Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти

Известия10:01
RT на русском

Лукашенко отреагировал на создание координационного совета оппозиции

RT на русском10:07
Коммерсантъ

Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти

Коммерсантъ10:05
РИА Новости

Лукашенко прокомментировал создание координационного совета оппозиции

РИА Новости10:02
ТАСС

Лукашенко назвал создание координационного совета оппозиции попыткой захвата власти

ТАСС10:50
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:41

Новая генная терапия вычистила 90% следов герпеса из зараженных клеток

Американские молекулярные биологи разработали экспериментальную генную терапию, которая удаляет из зараженных человеческих клеток более 90% фрагментов генома вируса герпеса, сообщает журнал Nature Communications.
Новая генная терапия вычистила 90% следов герпеса из зараженных клеток
Аргументы и Факты06:37

Муфтият Дагестана объяснил, что такое женское обрезание

Муфтият Дагестана дал оценку женскому обрезанию после резонанса в интернете и выпустил фетву — богословское заключение, объяснив, что понимается под процедурой и какие связанные с этим манипуляции делать запрещено.
РИА Новости07:04
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