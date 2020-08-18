Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РБК
РБК

Координационный совет ответил на обвинения Лукашенко в захвате власти

Ранее президент Александр Лукашенко заявил, что создание совета является попыткой захвата власти в стране.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Совет оппозиции ответил Лукашенко на обвинения в попытке захвата власти

Коммерсантъ12:06
ТАСС

Лукашенко назвал создание координационного совета оппозиции попыткой захвата власти

ТАСС10:50
Комсомольская правда

Лукашенко назвал создание Координационного совета попыткой переворота

Комсомольская правда10:05
Интерфакс

Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти

Интерфакс10:14
RT на русском

Лукашенко отреагировал на создание координационного совета оппозиции

RT на русском10:07
РИА Новости

Оппозиция ответила на обвинения Лукашенко в попытке захвата власти

РИА Новости11:46
РБК

Координационный совет ответил на обвинения Лукашенко в захвате власти

РБК11:49

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
1,8K

На Урале росгвардейцев обстреляли во время рейда на браконьеров

В Сысерти местные жители, отправившиеся на охоту, стреляли в росгвардейцев, которые вместе с инспектором по регулированию использования животного мира и председателем общества охотников выявляли браконьеров.
Российская газета10:15
41

В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»

"Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата поддержала мальчика, приняв участие в песенном флешмобе #Максим, мы с тобой в социальных сетях по всей Украине", - отметил представитель РПЦ.
РЕН ТВ11:57
10