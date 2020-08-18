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Интерфакс
Интерфакс

Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что создание оппозицией координационного совета - это попытка захвата власти, и пригрозил "адекватными мерами".В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что создание Координационного совета для трансфера власти в Белоруссии ‒ это попытка захвата власти в стране, сообщает
 агентство «БелТА».
Ведомостивчера в 10:11
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РИА Новости

Оппозиция ответила на обвинения Лукашенко в захвате власти

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Александр Лукашенко ушел в монолог

Коммерсантъвчера в 16:28
RT на русском

Оппозиция ответила на слова Лукашенко о попытке захвата власти

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ТАСС

Лукашенко назвал создание координационного совета оппозиции попыткой захвата власти

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Комсомольская правдавчера в 16:42
Интерфакс

Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти

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РБК

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РБКвчера в 12:41

Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году

Вашингтон, 18 августа 2020, 22:20 — REGNUM Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором сказано, что президент России Владимир Путин якобы «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.
REGNUMвчера в 15:20
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новостивчера в 07:26
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