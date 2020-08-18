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Интерфакс
Интерфакс

Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что создание оппозицией координационного совета - это попытка захвата власти, и пригрозил "адекватными мерами".В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Лукашенко назвал создание координационного совета оппозиции попыткой захвата власти

ТАСС10:50
Коммерсантъ

Лукашенко назвал создание координационного совета оппозиции попыткой захвата власти

Коммерсантъ10:05
RT на русском

Лукашенко отреагировал на создание координационного совета оппозиции

RT на русском10:07
Комсомольская правда

Лукашенко назвал создание Координационного совета попыткой переворота

Комсомольская правда10:05
РБК

Лукашенко назвал создание координационного совета попыткой захвата власти

РБК10:26
РИА Новости

Лукашенко прокомментировал создание координационного совета оппозиции

РИА Новости10:02
Известия

Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти

Известия10:01

Рябков заявил, что Россия не готова платить за продление ДСНВ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва выступает за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако не готова дополнительно платить за это, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru09:22
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В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен

Ленинский районный суд Перми признал виновными двух из трех сторонников Алексея Навального по делу об акции с манекеном с лицом президента России Владимира Путина в ноябре прошлого года.
Коммерсантъ07:35
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Тедеско не полетел со «Спартаком» на матч с «Уфой»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско не полетел вместе с командой в Уфу на матч третьего тура чемпионата России по футболу против местного одноименного клуба, вместо него руководить "красно-белыми" будет помощник Тедеско Андреас Хинкель, сообщается на официальном сайте "красно-белых".
РИА Новости09:06

В ХК «Сибирь» выявлено 11 случаев коронавируса

В клубе сообщили, по результатам тестирования с целью выявления случаев COVID-19, которое было проведено 17 августа после возвращения из Магнитогорска с турнира имени И.Х. Ромазана, были получены положительные результаты у 11 хоккеистов и членов тренерского штаба и персонала команды.
Российская газета10:10