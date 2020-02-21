Энергетика
Lenta.ruЛукашенко назвал справедливую цену на российский газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал цену на российский газ, которую считает справедливой, — 90 долларов за тысячу кубометров.
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Политика
Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов
Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
Политика
Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Идлибе
Эрдоган в разговоре с Путиным заявил, что "урегулирование ситуации в Идлибе лежит через полную имплементацию сочинского меморандума".
Политика
В МИД Украины заявили, что арбитраж в Гааге подтвердил юрисдикцию в деле против России
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Арбитражный суд Гааги сможет рассмотреть дело против России.
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Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
Политика
Суд на Украине разрешил принудительно привести Порошенко на допрос
Суд на Украине по ходатайству Государственного бюро расследований разрешил принудительный привод бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля 28 февраля, следует из фотокопии судебного решения, которая в пятницу опубликована на сайте канала "112.Украина".
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Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Политика
Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
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Болгария назвала имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство
Прокуратура Болгарии назвала имена трех россиян, обвиняемых в покушении на убийство граждан страны в 2015 году, следует из заявления ведомства.
Культура
В Москве скончался актер Николай Тонский
Политика
Путин рассказал об ударении в слове «украинцы»
Журналист агентства Андрей Ванденко говорил об ударении на вторую гласную — «укра́инцами», а российский лидер настаивал на ударении на третью — «украи́нцами».
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Помощник МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
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Порошенко назвал Путина опаснее коронавируса
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил на своей странице в Twitter, что российский лидер Владимир Путин опаснее коронавируса.
Политика
Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
Общество
МИД РФ сообщил о задержании россиянки в Испании по запросу США
Гражданку России, сотрудницу подведомственной Россельхознадзору организации "Всероссийский центр карантина растений" Олесю Красилову задержала полиция Испании, возможно, по запросу США, сообщает МИД РФ.
Футбол
Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами России и США
В интернете появилось видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Зеленский лично позвонил оставшейся в Ухане из-за собаки украинке
Политика
США и движение «Талибан» подпишут соглашение 29 февраля
Общество
Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль
Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
Авто
Volvo обновила седан S90 и универсал V90
Компания Volvo представила обновленные седан S90 и универсал V90, которые получили гибридную версию.
Политика
Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.
Происшествия
Обвиняемого по делу Голунова просят отправить под домашний арест
Следственный комитет просит перевести под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
Политика
Премьер Украины назвал протесты в стране частью информационной войны
Беспорядки на Украине из-за эвакуации людей из охваченной эпидемией коронавируса китайской Ухани являются частью информационной войны, считает премьер-министр страны Алексей Гончарук.
Политика
Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии
Гриценко вменяли два высказывания в телеэфире, сделанные в 2014 и 2017 годах — когда он давно уже не был ни министром, ни депутатом.
Здоровье
В России выдвинули две версии заражения коронавирусом
Российские специалисты выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией
Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Происшествия
Замглавы Минимущества Мурманской области Бунтова задержали за взятку
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подтвердил журналистам факт задержания, уточнив, что задержан именно Бунтов.