Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЛукашенко назвал справедливую цену на российский газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал цену на российский газ, которую считает справедливой, — 90 долларов за тысячу кубометров.
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Эксперт проанализировал подсчеты Лукашенко цены на газ

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Лукашенко заявил о прояснившейся позиции Минска по нефти и газу из России

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Лукашенко: ситуация с ценами на углеводороды из РФ абсолютно ясна

REGNUM07:19

Лукашенко назвал справедливую цену на российский газ для Белоруссии

Газета.Ru06:37

Лукашенко назвал справедливую цену на газ из России

РЕН ТВ06:34

Лукашенко назвал «справедливую» цену на российский газ для Белоруссии

Московский Комсомолец06:30

Лукашенко назвал справедливую цену на газ из России для Белоруссии

RT на русском06:38
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Комментарии

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Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов

Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
Вести.Ru 08:06
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Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Идлибе

Эрдоган в разговоре с Путиным заявил, что "урегулирование ситуации в Идлибе лежит через полную имплементацию сочинского меморандума".
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Лукашенко заявил о предложении Путина компенсировать выпадающие доходы

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В МИД Украины заявили, что арбитраж в Гааге подтвердил юрисдикцию в деле против России

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Арбитражный суд Гааги сможет рассмотреть дело против России.
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Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане

Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
РИА Новости вчера в 01:39
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Суд на Украине разрешил принудительно привести Порошенко на допрос

Суд на Украине по ходатайству Государственного бюро расследований разрешил принудительный привод бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля 28 февраля, следует из фотокопии судебного решения, которая в пятницу опубликована на сайте канала "112.Украина".
РИА Новости 11:36
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Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии

РИА Новости вчера в 20:39
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Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
РИА Новости 06:19
Общество

Болгария назвала имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство

Прокуратура Болгарии назвала имена трех россиян, обвиняемых в покушении на убийство граждан страны в 2015 году, следует из заявления ведомства.
РИА Новости 08:58
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В Москве скончался актер Николай Тонский

РЕН ТВ 04:29
Политика

Путин рассказал об ударении в слове «украинцы»

Журналист агентства Андрей Ванденко говорил об ударении на вторую гласную — «укра́инцами», а российский лидер настаивал на ударении на третью — «украи́нцами».
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РИА Новости 03:18
Политика

Порошенко назвал Путина опаснее коронавируса

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил на своей странице в Twitter, что российский лидер Владимир Путин опаснее коронавируса.
Lenta.ru 11:18
Политика

Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
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Общество

Пассажиров поезда, с которого сняли китаянку, отправили на карантин

Вести.Ru 03:20
Общество

МИД РФ сообщил о задержании россиянки в Испании по запросу США

Гражданку России, сотрудницу подведомственной Россельхознадзору организации "Всероссийский центр карантина растений" Олесю Красилову задержала полиция Испании, возможно, по запросу США, сообщает МИД РФ.
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Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»

РИА Новости 05:43
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с бронемашинами России и США

В интернете появилось видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 02:17
Политика

Зеленский лично позвонил оставшейся в Ухане из-за собаки украинке

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Политика

США и движение «Талибан» подпишут соглашение 29 февраля

Военное дело 06:40
Общество

Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль

Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
РИА Новости вчера в 12:21
Авто

Volvo обновила седан S90 и универсал V90

Компания Volvo представила обновленные седан S90 и универсал V90, которые получили гибридную версию.
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Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.
Газета.Ru 07:55
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Обвиняемого по делу Голунова просят отправить под домашний арест

Следственный комитет просит перевести под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
RT на русском 06:51
Политика

Премьер Украины назвал протесты в стране частью информационной войны

Беспорядки на Украине из-за эвакуации людей из охваченной эпидемией коронавируса китайской Ухани являются частью информационной войны, считает премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском 04:10
Политика

Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии

Гриценко вменяли два высказывания в телеэфире, сделанные в 2014 и 2017 годах — когда он давно уже не был ни министром, ни депутатом.
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В России выдвинули две версии заражения коронавирусом

Российские специалисты выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Lenta.ru вчера в 19:55
Энергетика

WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией

Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Газета.Ru 10:57
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Замглавы Минимущества Мурманской области Бунтова задержали за взятку

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подтвердил журналистам факт задержания, уточнив, что задержан именно Бунтов.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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