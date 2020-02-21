Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал цену на российский газ, которую считает справедливой, — 90 долларов за тысячу кубометров.

Политика Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.

Политика Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Идлибе Эрдоган в разговоре с Путиным заявил, что "урегулирование ситуации в Идлибе лежит через полную имплементацию сочинского меморандума".

Политика Суд на Украине разрешил принудительно привести Порошенко на допрос Суд на Украине по ходатайству Государственного бюро расследований разрешил принудительный привод бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля 28 февраля, следует из фотокопии судебного решения, которая в пятницу опубликована на сайте канала "112.Украина".

Политика Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.

Политика Путин рассказал об ударении в слове «украинцы» Журналист агентства Андрей Ванденко говорил об ударении на вторую гласную — «укра́инцами», а российский лидер настаивал на ударении на третью — «украи́нцами».

Политика Порошенко назвал Путина опаснее коронавируса Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил на своей странице в Twitter, что российский лидер Владимир Путин опаснее коронавируса.

Политика Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.

Общество Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.

Политика Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.

Происшествия Обвиняемого по делу Голунова просят отправить под домашний арест Следственный комитет просит перевести под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.