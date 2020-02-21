Энергетика

News.ruNews.ruЛукашенко назвал справедливую цену российского газа для Белоруссии

Как ранее говорил Александр Лукашенко, 21 февраля ему позвонил Владимир Путин с «неожиданным предложением». По словам белорусского лидера, российский президент заявил о возможности компенсировать выпадающие из-за налогового манёвра доходы Минска от экспортных пошлин.
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Дай палец? Белоруссия сформулировала новую позицию относительно поставок российского газа

Neftegaz.ru21 февраля в 10:17

Лукашенко назвал справедливую цену на российский газ

Lenta.ru21 февраля в 10:04

Лукашенко назвал справедливую цену российского газа для Белоруссии

News.ru21 февраля в 09:50

Александр Лукашенко назвал справедливую цену для российского газа

Деловое.ТВ21 февраля в 09:58

Лукашенко назвал предпочтительную стоимость газа для Беларуси

ГЛАС.RU21 февраля в 07:16

Лукашенко назвал справедливую цену на российский газ для Белоруссии

Газета.Ru21 февраля в 06:37
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Шоу-бизнес

Певица Maruv ответила украинским критикам празднования 23 февраля

Piter.tv 09:02
Общество

Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинений в насилии, сообщает "Би-би-си".
Интерфакс 12:13
Происшествия

На карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу

Тревожные новости приходят из немецкого городка Фолькмарсен (федеральная земля Гессен), где водитель легкового автомобиля наехал на участников традиционного карнавала в "Розовый понедельник", предваряющий страстной период перед Пасхой.
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Спорт

Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»

Газета.Ru вчера в 10:36
Экономика

ЕЭК может отменить пошлины на электромобили

Евразийская экономическая комиссия может отменить таможенные пошлины на ввоз электромобилей для России и других стран Евразийского экономического союза до конца 2020 года.
Газета.Ru 03:15
Политика

Желание Трампа помирить Россию и Украину объяснили эйфорией

Желание президента США Дональда Трампа помирить Россию и Украину объяснили эйфорией от политических побед и от того, что ему недавно удалось избежать импичмента.
Lenta.ru 14:44
Происшествия

В Одессе женщина погибла из-за падения дерева

Как говорится на сайте ведомства, дерево на улице Нежинской было повалено сильным ветром. Серьезные травмы получила 69-летняя женщина.
Известия 10:31
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК 21 февраля в 20:42
Шоу-бизнес

Ксения Собчак ответила на критику со стороны Любови Успенской

Ксения Собчак ответила на резкую критику со стороны Любови Успенской в свой адрес за то, как она провела последний выпуск передачи "Док-Ток".
Газета.Ru 10:54
Происшествия

Ставивших сына на гречку родителей отправили в колонию

В Омске вынесли приговор отчиму, который ставил 8-летнего пасынка голыми коленями на гречку, а также матери мальчика, которая поощряла жестокость.
НТВ 21 февраля в 08:17
Армия и оружие

Минобороны России опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что данные об ударах ВКС России по населенным пунктам в сирийском Идлибе не соответствует действительности, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:24
Финансы

Акции российских компаний резко подешевели на торгах в Лондоне

Глобальные депозитарные расписки российских компаний, которые обращаются на Лондонской фондовой бирже, резко подешевели на фоне распространения коронавируса.
РБК 07:37
Шоу-бизнес

Жена Овечкина сообщила о своей второй беременности

Анастасия Шубская, супруга форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, анонсировала появление второго ребёнка в их семье.
RT на русском 15:16
Происшествия

Эксперты составили рейтинг регионов по аварийности на дорогах

Российская газета 04:13
Политика

Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука»

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала балаганом заявления о наличии свидетеля запуска ракеты "Бук", сбившей малайзийский Boeing.
РИА Новости 11:16
Общество

Посол Китая в России заявил о наличии вакцины против коронавируса

Ранее, в феврале, в Китае запустили в производство лекарство, которое власти официально признали потенциально эффективным в борьбе с коронавирусом.
Известия 02:51
Происшествия

В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Lenta.ru 22 февраля в 13:31
Наука

В Китае нашли зеленую водоросль возрастом в миллиард лет

Окаменелости примерно миллиард лет, что соответствует ориентировочному времени появления зеленых водорослей.
N+1 11:06
Авто

Представлен новый электрический Renault Twingo Z.E

Менее двух недель назад Renault объявила о планах представить Twingo Z.E. в 2020 году, и теперь электрический автомобиль провел свою официальную премьеру.
SpeedMe 12:35
Футбол

Сборная России проиграла команде звезд мира в финале «Кубка Легенд»

Футболисты сборной России уступили команде звезд мира в финале ветеранского турнира "Кубок Легенд", который прошел в Москве.
РИА Новости вчера в 11:05
Гаджеты

Намек на выход нового плеера Apple iPod Touch появился в Сети

Согласно предварительной информации Apple TV Gen X будет стоить — 180 долларов (11500 руб.), Apple iPod Touch X Generation — 400 долларов (25600 руб.), Apple Watch Series X — 50 долларов (3204 руб.).
ГЛАС.RU вчера в 13:26
Общество

Сын Порошенко поднялся на сцену к Face под крики «русские в Лондоне»

Lenta.ru 09:09
Происшествия

СК опубликовал видео последствий обрушения в строящемся доме в Ижевске

Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube видео следственных действий на строящемся объекте в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один строитель, ещё один пострадал.
РИА Новости 10:33
Футбол

Ван дер Варт сопоставил Аршавина с Месси

Ван дер Варт похвалил Аршавина, который был главным на поле.
ProstoProSport 15:15
Общество

Новый способ, как можно работать без потери индексации пенсии

Мораторий на индексацию пенсий работающих граждан длится с 2016 года, поэтому поиск возможных вариантов для получения надбавки стал очень актуальным для работающих пенсионеров, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 15:30
Здоровье

В ВОЗ назвали подверженный коронавирусу возраст

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провели расследование вспышки нового коронавируса COVID-2019 в Китае и пришли к выводу, что ему подвержены все возрастные категории.
Lenta.ru 12:09
Общество

Зарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.
Российская газета вчера в 21:39
Общество

В Совфеде объяснили изменение размера пенсии

Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
РБК вчера в 21:53
Кино

Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака»

Piter.tv 06:27
Кино

«Уроки фарси» Перельмана хорошо приняли на Берлинском кинофестивале

Военный фильм российского режиссера Вадима Перельмана "Уроки фарси" встретили овациями на Берлинском кинофестивале.
Piter.tv 22 февраля в 09:25
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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