Как ранее говорил Александр Лукашенко, 21 февраля ему позвонил Владимир Путин с «неожиданным предложением». По словам белорусского лидера, российский президент заявил о возможности компенсировать выпадающие из-за налогового манёвра доходы Минска от экспортных пошлин.

Происшествия На карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу Тревожные новости приходят из немецкого городка Фолькмарсен (федеральная земля Гессен), где водитель легкового автомобиля наехал на участников традиционного карнавала в "Розовый понедельник", предваряющий страстной период перед Пасхой.

Экономика ЕЭК может отменить пошлины на электромобили Евразийская экономическая комиссия может отменить таможенные пошлины на ввоз электромобилей для России и других стран Евразийского экономического союза до конца 2020 года.

Политика Желание Трампа помирить Россию и Украину объяснили эйфорией Желание президента США Дональда Трампа помирить Россию и Украину объяснили эйфорией от политических побед и от того, что ему недавно удалось избежать импичмента.

Шоу-бизнес Ксения Собчак ответила на критику со стороны Любови Успенской Ксения Собчак ответила на резкую критику со стороны Любови Успенской в свой адрес за то, как она провела последний выпуск передачи "Док-Ток".

Армия и оружие Минобороны России опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что данные об ударах ВКС России по населенным пунктам в сирийском Идлибе не соответствует действительности, передает РИА "Новости".

Политика Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука» Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала балаганом заявления о наличии свидетеля запуска ракеты "Бук", сбившей малайзийский Boeing.

Авто Представлен новый электрический Renault Twingo Z.E Менее двух недель назад Renault объявила о планах представить Twingo Z.E. в 2020 году, и теперь электрический автомобиль провел свою официальную премьеру.

Гаджеты Намек на выход нового плеера Apple iPod Touch появился в Сети Согласно предварительной информации Apple TV Gen X будет стоить — 180 долларов (11500 руб.), Apple iPod Touch X Generation — 400 долларов (25600 руб.), Apple Watch Series X — 50 долларов (3204 руб.).

Происшествия СК опубликовал видео последствий обрушения в строящемся доме в Ижевске Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube видео следственных действий на строящемся объекте в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один строитель, ещё один пострадал.

Общество Новый способ, как можно работать без потери индексации пенсии Мораторий на индексацию пенсий работающих граждан длится с 2016 года, поэтому поиск возможных вариантов для получения надбавки стал очень актуальным для работающих пенсионеров, сообщает PRIMPRESS.

Здоровье В ВОЗ назвали подверженный коронавирусу возраст Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провели расследование вспышки нового коронавируса COVID-2019 в Китае и пришли к выводу, что ему подвержены все возрастные категории.

Общество Зарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.