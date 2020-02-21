Энергетика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко назвал справедливую цену на российский газ для Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал оптимальную цену на российский газ, цитирует "БелТА". По его мнению, при существующих условиях на мировом рынке энергоносителей стоимость 1 тыс. куб. м. должна быть порядка $90.
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Александр Лукашенко
Что касается природного газа, сегодня в Европе… газ меньше $110. Это там — в Европе — на биржах. Значит, у нас он в районе до $90. Если брать мировую цену.
— Александр ЛукашенкоREGNUM 06:43

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