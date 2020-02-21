Что касается природного газа, сегодня в Европе… газ меньше $110. Это там — в Европе — на биржах. Значит, у нас он в районе до $90. Если брать мировую цену.

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал оптимальную цену на российский газ, цитирует "БелТА". По его мнению, при существующих условиях на мировом рынке энергоносителей стоимость 1 тыс. куб. м. должна быть порядка $90.

Лукашенко назвал справедливую цену на российский газ для Белоруссии

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