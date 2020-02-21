Энергетика
Газета.RuЛукашенко назвал справедливую цену на российский газ для Белоруссии
Белорусский президент Александр Лукашенко назвал оптимальную цену на российский газ, цитирует "БелТА". По его мнению, при существующих условиях на мировом рынке энергоносителей стоимость 1 тыс. куб. м. должна быть порядка $90.
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Что касается природного газа, сегодня в Европе… газ меньше $110. Это там — в Европе — на биржах. Значит, у нас он в районе до $90. Если брать мировую цену.
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