Энергетика
Вечерняя МоскваЛукашенко назвал справедливую цену на российский газ для Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает справедливой цену на российский газ около 90 долларов за одну тысячу кубических метров для Минска в нынешних условиях на мировом рынке энергоносителей. Об этом он заявил во время встречи с послом Белоруссии в РФ Владимиром Семашко.
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Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.
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В РЖД число незадействованных поездов достигло максимума
В 2014-2018 годах количество брошенных поездов на сети ОАО РЖД не превышало 666 в сутки, а в 2019-м оно достигло 1246, сообщает «Коммерсантъ».
Экономика
Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд
По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
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В Москве задержали президента столичной Федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает ТАСС.
Экономика
Новак сообщил о предложении России по цене на нефть для Белоруссии
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Компания Volvo представила обновленные седан S90 и универсал V90, которые получили гибридную версию.
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Эрдоган назвал Путину условие урегулирования в Идлибе
"Необходимо сдерживать сирийскую армию" Как сообщили в администрации турецкого президента, Эрдоган назвал главным условием урегулирования в Идлибе реализацию Сочинского соглашения.
Космос
Станция Solar Orbiter прислала первые научные данные
Автоматическая станция Solar Orbiter успешно развернула антенны и включила датчики нескольких научных приборов, а также прислала на Землю первые данные о характеристиках магнитного поля вблизи аппарата, сообщается на сайте Европейского космического агентства.
Политика
Зеленский назвал Украину Средневековой Европой
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил Украину с Европой Средневековья, когда комментировал события, произошедшие накануне в Новых Санжарах.
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В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Космос
Спутники SpaceX могут создать помехи телескопам
Эксперты отметили, что планы корпорации SpaceX по выводу на орбиту сразу 30 000 спутников связи Starlink серьёзно осложнят астрономам наблюдение за космическими объектами в самое тёмное время ночи, которое является самым продуктивным периодом с точки зрения изучения неба.
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Евгений Петросян помирился с Еленой Степаненко
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Нападающий «Вулверхэмптона» Диогу Жота признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, об этом сообщается в официальном Twitter УЕФА.
Экономика
Наценки аптек выросли впервые с 2016 года
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Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк.
Армия и оружие
США ужесточат режим экспортного контроля в отношении России
США с 24 февраля ужесточат экспортный режим в отношении России. Об этом, как передаёт РИА Новости, свидетельствует уведомление Минторга США.
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Поставки Valve Index сократятся из-за эпидемии коронавируса
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В Екатеринбурге принудительно госпитализирован ещё один ребёнок
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