Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает справедливой цену на российский газ около 90 долларов за одну тысячу кубических метров для Минска в нынешних условиях на мировом рынке энергоносителей. Об этом он заявил во время встречи с послом Белоруссии в РФ Владимиром Семашко.

Лукашенко назвал справедливую цену на российский газ для Минска

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