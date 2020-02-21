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Газета.RuЛукашенко назвал справедливую цену на российский газ для Белоруссии
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Дай палец? Белоруссия сформулировала новую позицию относительно поставок российского газа
Neftegaz.ru21 февраля в 10:17
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