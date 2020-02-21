Александр Лукашенко заявил, что при сегодняшних условиях на мировом рынке энергоносителей справедливой ценой на российский газ для Минска будет $90 за тысячу кубометров. Об этом президент Белоруссии сообщил в пятницу, 21 февраля, на встрече с послом страны в РФ Владимиром Семашко, передает БЕЛТА.

Лукашенко назвал справедливую для Минска цену на российский газ

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