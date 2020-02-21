Энергетика

ПрофильПрофильЛукашенко назвал справедливую для Минска цену на российский газ

Александр Лукашенко заявил, что при сегодняшних условиях на мировом рынке энергоносителей справедливой ценой на российский газ для Минска будет $90 за тысячу кубометров. Об этом президент Белоруссии сообщил в пятницу, 21 февраля, на встрече с послом страны в РФ Владимиром Семашко, передает БЕЛТА.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Эксперт проанализировал подсчеты Лукашенко по цене на газ

Известия11:16

Лукашенко заявил о прояснившейся позиции Минска по нефти и газу из России

РБК09:14

Лукашенко назвал «справедливую» цену на российский газ для Белоруссии

Московский Комсомолец06:30

Лукашенко назвал справедливую цену на российский газ для Белоруссии

Газета.Ru06:37

Лукашенко назвал справедливую цену на газ из России

РЕН ТВ06:34

Лукашенко назвал справедливую цену на газ из России для Белоруссии

RT на русском06:38

Лукашенко: ситуация с ценами на углеводороды из РФ абсолютно ясна

REGNUM07:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 11:29, Ашберн

Комментарии

Общество

Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах

Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
REGNUM 04:27
Политика

США и движение «Талибан» подпишут соглашение 29 февраля

Военное дело 06:40
Энергетика

WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией

Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса в Китае.
Газета.Ru 10:57
Происшествия

В Германии назвали нападение в Ханау терактом на почве расизма

Власти Германии официально назвали расстрел посетителей кальянных в городе Ханау (федеральная земля Гессен) "террористическим актом, имеющим расистскую подоплеку".
Российская газета 05:10
Космос

Запуск спутника «Ресурс-П» №4 отложили на 2021 год

Запуск российского спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 планируется на первый квартал или на ноябрь 2021 года.
ТАСС 10:40
Происшествия

Глава Хостинского района Сочи арестован на два месяца

Центральный районный суд Сочи удовлетворил ходатайство следователя следственного управления СКР об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы администрации Хостинского внутригородского района Павла Клопотовского, сообщила пресс-служба краснодарского краевого суда.
Коммерсантъ 09:16
Политика

Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины

Отцы-основатели украинского национализма никогда не говорили, что нужно обязательно рассориться с Россией, напомнил Владимир Путин.
Российская газета 02:40
Политика

Поправки в Конституцию россиянам объяснят волонтеры

Волонтеры разъяснят гражданам суть поправок в Конституцию России перед голосованием.
Вестник Кавказа 05:07
Общество

Оксана Пушкина вступилась за девушек из порно-клипа Линдеманна

Оксана Пушкина вступилась за девушек из порно-клипа Линдеманна Депутат призвала наказать агрессивных "ревнителей нравственности", угрожающих актрисам, снявшимся у солиста Rammstein.
Экспресс газета 11:08
Гаджеты

HTC представила новые модели VR-шлемов серии Vive Cosmos

Компания HTC, представившая в прошлом году самодостаточный VR-шлем Vive Cosmos, анонсировала сегодня ещё три модели серии Vive Cosmos.
3DNews вчера в 14:24
Политика

Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов

Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
Вести.Ru 08:06
Здоровье

Врачи назвали новые версии заражения коронавирусом

В ряде стран число зараженных коронавирусом может увеличиваться, однако многие из пациентов не только не бывали в Китае, но и не имели контакта с заболевшими.
Профиль 00:45
Футбол

Владельцу «ПСЖ» предъявили обвинения по делу о правах на трансляцию ЧМ

Генеральный прокурор Швейцарии объявил, что владельцу «ПСЖ» и спортивных каналов BeIN Sports Нассеру Аль-Хелаифи предъявлено обвинение по делу по продаже прав на трансляцию чемпионата мира.
Спорт-Экспресс вчера в 05:26
Происшествия

В Екатеринбурге принудительно госпитализирован ещё один ребёнок

В Екатеринбурге из-за подозрения на коронавирус госпитализирован ещё один ребёнок. Решение вынес Кировский райсуд.
REGNUM 08:51
Происшествия

Российские моряки отравились химикатами на судне во Франции

Российское посольство во Франции осведомлено о ситуации с отравлением химикатами российских моряков, чье судно находится в порту французского Бреста, и поддерживает контакт с французскими властями, которые ведут расследование происшествия.
ТАСС вчера в 16:32
Наука

В Арктических озерах обнаружены неизвестные науке виды рыб

Российские исследователи, изучавшие водоемы в отдаленных районах Камчатки, Корякии и Чукотки, обнаружили в них сразу несколько десятков неизвестных науке видов рыб, которые более 200 тысяч лет развивались отдельно от своих сородичей.
Faktom вчера в 03:46
Транспорт

Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии

Ранее в РЖД сообщали, что их железнодорожная снегоуборочная техника приступила к расчистке путей от снега в Финляндии.
РИА Новости вчера в 20:39
Политика

Помощник МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

РИА Новости 03:18
Футбол

В Харькове избили гражданина Португалии

Неизвестные избили гражданина Португалии возле стадиона "Металлист" в Харькове, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба областного отделения Национальной полиции Украины.
РИА Новости 09:48
Политика

США отказали в визе для работы в ООН еще одному дипломату из России

Александр Казаков / Известия Американские власти не выдали визу для участия в работе ООН еще одному российскому дипломату.
РЕН ТВ 10:49
Армия и оружие

К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков

К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков. Вероятнее всего на строительство подземного города ушло порядка 5 лет.
Деловое.ТВ вчера в 01:30
Общество

Снятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова

Результаты исследований показали, что у снятой с поезда Киев—Москва под Брянском гражданки КНР нет ни ОРВИ, ни коронавируса, сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов.
Коммерсантъ 07:35
Футбол

Олич: сборная России играет так же, как и на ЧМ-2018

Футболисты сборной России не сбавляют темпа, который они набрали на чемпионате мира-2018, считает бывший игрок московского ЦСКА хорват Ивица Олич.
РИА Новости 10:38
Технологии

«Дочка» Сбербанка представила свой первый гаджет

«Дочка» Сбербанка – компания Okko – представила свой первый гаджет, которым стала ТВ-приставка Okko Smart Box.
UfaTime.ru 18 февраля в 14:29
Культура

«Лед 2» обзавелся саундтреком с Монатиком и Александром Петровым

Саундтрек к фильму "Лед 2" вышел в свет 21 февраля 2020 года. В создании большей части композиций принял участие Pluri Art Orchestra.
ИА InterMedia 07:22
Общество

Россиянку задержали в Испании по запросу США

Сотрудницу подведомственного «Россельхознадзору» «Всероссийского центра карантина растений», россиянку Олесю Красилову, задержали в Испании во время краткосрочной служебной командировки — женщину поместили под стражу на острове Тенерифе.
Известия 11:01
Кино

Иранский фильм покажут на Международном кинофестивале в Берлине

Иранский фильм «Yalda» режиссера Масуда Бахши будет показан на 70-м Берлинском международном кинофестивале, который стартует 20 февраля.
REGNUM вчера в 00:53
Спорт

Норвежский лыжник обвинил Большунова в победе при помощи снегохода

РИА Новости 02:29
Армия и оружие

В Сирии пытались сбить российский Су-24

Боевики, спонсируемые Турцией, пытались сбить российский бомбардировщик Су-24 в Сирии, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 20:45
Политика

Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии

Гриценко вменяли два высказывания в телеэфире, сделанные в 2014 и 2017 годах — когда он давно уже не был ни министром, ни депутатом.
РИА Новости 06:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное