Политика

Взгляд.руВзгляд.руЛукашенко назвал сроки президентских выборов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы в стране могут состояться летом 2020 года.
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Выборы президента в Белоруссии пройдут летом, заявил глава государства Александр Лукашенко на переговорах в формате видеоконференции с коллегой из Молдавии Игорем Додоном, сообщает
 агентство БелТА.
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Президентские выборы в Белоруссии пройдут летом

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Лукашенко заявил, что президентские выборы в Белоруссии пройдут летом

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Лукашенко: выборы президента Белоруссии пройдут до конца лета

Коммерсантъ08:27

Лукашенко назвал сроки президентских выборов в Белоруссии

Газета.Ru07:44
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Александр Лукашенко: выборы в Беларуси не перенесут

КП - Беларусь07:57
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:23, Ашберн
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