Политика
Взгляд.руЛукашенко назвал сроки президентских выборов в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы в стране могут состояться летом 2020 года.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:23, Ашберн
Здоровье
Потребление алкоголя в России увеличилось за время самоизоляции
Потребления алкоголя в России выросло на 2-3% за время режима самоизоляции, введенного в связи с распространением коронавируса.
DP.RU вчера в 13:04
Общество
Умер заразившийся коронавирусом митрополит Иона
Почетный настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве митрополит на покое Иона (Карпухин) умер в ночь на 4 мая, сообщается на сайте РПЦ.
РИА Новости 06:08
Происшествия
В омской больнице у врача и медсестры подозревают коронавирус
Пациентов пульмонологического отделения горбольницы №1 в Омске экстренно распределяют по другим лечебным учреждениям из-за подозрений, что в отделении выявлен коронавирус, сообщает Минздрав Омской области.
РИА Новости вчера в 10:38
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 07:20
Политика
Кличко спрогнозировал более миллиона жертв коронавируса на Украине
Мэр Киева Виталий Кличко спрогнозировал, что жертвами коронавирусной инфекции на Украине может стать более миллиона человек.
Lenta.ru 10:22
Экономика
О резком повышении цен на товары после карантина предупредил экономист
Финансовый аналитик и экономист Виталий Калугин считает, что после окончания карантина и эпидемии можно ждать резкое увеличение цен на некоторые товары в магазинах.
Live24 05:58
Общество
ЕС выделил €1 млрд на разработку вакцины от коронавируса
Евросоюз выделил €1 млрд для финансирования международных разработок вакцины от коронавируса COVID-19, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на открытии донорской онлайн-конференции по сбору средств на разработки вакцины.
Коммерсантъ 10:57
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
Происшествия
В Магадане собака два месяца ждала хозяина на льду залива
В Магадане собака два месяца прождала хозяина, сидя на льду залива на одном месте, пишет НТВ.
Газета.Ru 09:12
Авто
Новые фото пятидверного Suzuki Jimny появились в сети
Судя по фото, большой внедорожник получит увеличенную колесную базу, переработанную линию остекления и дополнительные двери.
ГЛАС.RU 03:46
Происшествия
В Воронежской области скончался гражданин Азербайджана с коронавирусом
Воронеж, 4 мая 2020, 18:33 — REGNUM Ещё один пациент с подтверждённым заражением коронавирусом скончался в Воронежской области, сообщил 4 мая региональный оперштаб.
REGNUM 11:33
Политика
В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
РИА Новости 04:10
Общество
В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.
РИА Новости 10:42
Происшествия
В Сургуте полиция обнаружила подпольную вечеринку в ресторане
Полиция ХМАО обнаружила в одном из ресторанов Сургута людей, устроивших вечеринку, несмотря на ограничения из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
РИА Новости 09:56
Общество
В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом
Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН).
Lenta.ru вчера в 23:22
Политика
Киевский суд заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти
Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца экс-президента Украины Виктора Януковича, который находится за пределами Украины, по делу об «узурпации власти», сообщил его адвокат Виталий Сердюк.
Коммерсантъ 11:28
Общество
Коронавирусный стационар разместят в парке «Сокольники»
Коммерсантъ 05:58
Здоровье
Радий Хабиров боится роста онкологических заболеваний
Освободившиеся койки отдадут больным онкологическими, кардиологическими и другими заболеваниями.
Общественная электронная газета 04:36
Здоровье
Объяснена причина низкой смертности от коронавируса в России
Как объяснила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в программе "Спасибо, доктор", вышедшей на YouTube-канале "Соловьев LIVE", это связано со своевременным оказанием помощи инфицированным, у которых медики выявляют коронавирус.
Российская газета 11:36
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:12
Технологии
NASA показало миру масштабы глобальной климатической катастрофы
NASA опубликовало видео с демонстрацией масштабов климатической катастрофы, связанной с постоянным таянием ледников в Антарктиды.
Комсомольская правда вчера в 23:00
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы
Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru вчера в 06:56
Армия и оружие
Корабли Балтийского флота вернулись из дальнего похода
По возвращении домой отряд кораблей совершил трансконтинентальный переход вокруг Африки, что также произошло впервые в новейшей истории Балтийского флота.
Pravda.Ru 09:38
Здоровье
В Перми в больнице №140 выявлен очаг коронавируса
В Перми в урологическом отделении МСЧ №140 был выявлен очаг распространения коронавирусной инфекции.
Рифей-Пермь 09:47
Авто
Автомобили Lada Vesta перестали поступать к дилерам
За рулем 09:11
Шоу-бизнес
В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина
Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru вчера в 06:20
Политика
Президент Казахстана прекратил полномочия депутата Дариги Назарбаевой
Интерфакс 02 мая в 04:17
Армия и оружие
Флагман ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» провел учения в Черном море
Флагман украинских Военно-морских сил «Гетман Сагайдачный» провел учения со стрельбой в Черном море.
Военное дело 02:11
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01