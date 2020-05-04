с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы в стране могут состояться летом 2020 года.

Общество Умер заразившийся коронавирусом митрополит Иона Почетный настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве митрополит на покое Иона (Карпухин) умер в ночь на 4 мая, сообщается на сайте РПЦ. 282

Происшествия В омской больнице у врача и медсестры подозревают коронавирус Пациентов пульмонологического отделения горбольницы №1 в Омске экстренно распределяют по другим лечебным учреждениям из-за подозрений, что в отделении выявлен коронавирус, сообщает Минздрав Омской области. 39

Политика Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19. 1,7K

Экономика О резком повышении цен на товары после карантина предупредил экономист Финансовый аналитик и экономист Виталий Калугин считает, что после окончания карантина и эпидемии можно ждать резкое увеличение цен на некоторые товары в магазинах. 40

Общество ЕС выделил €1 млрд на разработку вакцины от коронавируса Евросоюз выделил €1 млрд для финансирования международных разработок вакцины от коронавируса COVID-19, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на открытии донорской онлайн-конференции по сбору средств на разработки вакцины. 1

Происшествия В Воронежской области скончался гражданин Азербайджана с коронавирусом Воронеж, 4 мая 2020, 18:33 — REGNUM Ещё один пациент с подтверждённым заражением коронавирусом скончался в Воронежской области, сообщил 4 мая региональный оперштаб.

Политика В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук. 1,7K

Происшествия В Сургуте полиция обнаружила подпольную вечеринку в ресторане Полиция ХМАО обнаружила в одном из ресторанов Сургута людей, устроивших вечеринку, несмотря на ограничения из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД. 2

Общество В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН). 1,2K

Политика Киевский суд заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца экс-президента Украины Виктора Януковича, который находится за пределами Украины, по делу об «узурпации власти», сообщил его адвокат Виталий Сердюк. 1

Здоровье Объяснена причина низкой смертности от коронавируса в России Как объяснила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в программе "Спасибо, доктор", вышедшей на YouTube-канале "Соловьев LIVE", это связано со своевременным оказанием помощи инфицированным, у которых медики выявляют коронавирус. 676

Финансы Рубль снижается к доллару и евро На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. 138

Технологии NASA показало миру масштабы глобальной климатической катастрофы NASA опубликовало видео с демонстрацией масштабов климатической катастрофы, связанной с постоянным таянием ледников в Антарктиды. 57

Политика Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса. 2,5K

Армия и оружие Корабли Балтийского флота вернулись из дальнего похода По возвращении домой отряд кораблей совершил трансконтинентальный переход вокруг Африки, что также произошло впервые в новейшей истории Балтийского флота. 1

Шоу-бизнес В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста. 21