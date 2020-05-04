с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы в стране могут состояться летом 2020 года.

Политика На Украине анонсировали назначение Саакашвили на официальную должность Киев, 4 мая 2020, 17:51 — REGNUM Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили «на днях» получит официальную должность во власти. 1

Общество В Москве умерли еще 52 пациента с коронавирусом В Москве скончались еще 52 человека с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале. 16

Общество Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 1K

Общество США спрогнозировали удвоение числа жертв коронавируса К 1 июня число жертв коронавируса в США удвоится — до 3 тысяч погибших в день. 97

Шоу-бизнес Плющенко отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына Александра. 4

Экономика Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. 450

Технологии Русскоязычный хакер продал более полумиллиона аккаунтов в Zoom Неизвестный хакер разместил в дарквебе на продажу полмиллиона аккаунтов сервиса для видеоконференций Zoom, сообщает газета Sunday Times. 40

Наука Названа новая причина высокой смертности от коронавируса Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме. 1,6K

Футбол «Герта» отстранила Калу за видео с рукопожатиями "Герта" приняла решение временно отстранить от тренировочного процесса полузащитника Самолона Калу из-за его недавнего видео в Facebook, говорится на официальном сайте клуба.

Транспорт Москвичам рассказали, нужно ли указывать маршрут при оформлении пропуска Если гражданин планирует посетить несколько мест в Москве в рамках одного выезда в город, ему нужно указать адрес дальней точки при оформлении цифрового пропуска, при этом водитель такси может проверить наличие пропуска, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. 9

Политика Тимошенко стала долларовым миллионером Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн. 122

Общество Дворкович назвал сферы, которые будут востребованы после пандемии Часть сфер станут более востребованны после пандемии коронавируса, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович. 65

Происшествия Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. 82

Здоровье Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко. 3,2K

Авто Появились новые фото пятидверного Suzuki Jimny Мини-внедорожник Suzuki Jimny, четвертое поколение которого пользуется ажиотажным спросом не только в России, но и в родной Японии, получит пятидверную версию. 8

Гаджеты Huawei выпустит P30 Pro с сервисами Google По логике вещей и нынешний Huawei P30 Pro New Edition должен был выйти без них, но все-таки сервисы Google на нем присутствуют. 14