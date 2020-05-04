Политика
Взгляд.руЛукашенко назвал сроки президентских выборов в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы в стране могут состояться летом 2020 года.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 15:23, Ашберн
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал более 100 млн просмотров на YouTube
ИА Красная Весна 11:08
Политика
На Украине анонсировали назначение Саакашвили на официальную должность
Киев, 4 мая 2020, 17:51 — REGNUM Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили «на днях» получит официальную должность во власти.
REGNUM 10:51
Общество
В Москве умерли еще 52 пациента с коронавирусом
В Москве скончались еще 52 человека с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 14:59
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
Общество
США спрогнозировали удвоение числа жертв коронавируса
К 1 июня число жертв коронавируса в США удвоится — до 3 тысяч погибших в день.
Lenta.ru 12:57
Шоу-бизнес
Плющенко отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына Александра.
Lenta.ru 11:29
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 14:56
Политика
В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»
В декабре 2019 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия 07:23
Технологии
Русскоязычный хакер продал более полумиллиона аккаунтов в Zoom
Неизвестный хакер разместил в дарквебе на продажу полмиллиона аккаунтов сервиса для видеоконференций Zoom, сообщает газета Sunday Times.
Газета.Ru 05:01
Здоровье
Ношение медицинской маски может стать обыденным явлением
«Ношение маски станет привычным и обыденным действием — таким же, как ежедневная чистка зубов», — считает врач.
Live24 10:59
Армия и оружие
Армия России получит более 460 бронетранспортеров БТР-82А и БТР-82АМ
В оборонном ведомстве уточнили, что ожидается поставка бронетранспортеров со значительно улучшенными боевыми и ходовыми характеристиками БТР-82А, а также модернизированных БТР-82АМ.
Военное дело 09:50
Общество
В Минздраве заявили об отсутствии выхода на плато по коронавирусу
Выхода на плато по заболеваемости коронавирусом еще не было, России до этого далеко.
Известия 10:10
Общество
Тульская область ввела «масочный режим»
Власти Тульской области рекомендовали жителям носить маски, пишет правительство региона.
Газета.Ru 13:24
Экономика
«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%
В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России.
Известия вчера в 09:16
Армия и оружие
Военнослужащие ЗВО помогут Ленобласти с противовирусной дезинфекцией
В Ленобласти сформировано дополнительное подразделение радиационной, химической и биологической защиты оперативного реагирования.
Online47.ru 13:27
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Футбол
«Герта» отстранила Калу за видео с рукопожатиями
"Герта" приняла решение временно отстранить от тренировочного процесса полузащитника Самолона Калу из-за его недавнего видео в Facebook, говорится на официальном сайте клуба.
Газета.Ru 15:01
Транспорт
Москвичам рассказали, нужно ли указывать маршрут при оформлении пропуска
Если гражданин планирует посетить несколько мест в Москве в рамках одного выезда в город, ему нужно указать адрес дальней точки при оформлении цифрового пропуска, при этом водитель такси может проверить наличие пропуска, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО 02 мая в 07:46
Спорт
Кокорин переведет миллион рублей на лечение Арнеллы Персаевой
Советский спорт 12:22
Политика
Тимошенко стала долларовым миллионером
Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн.
РБК 08:43
Общество
Дворкович назвал сферы, которые будут востребованы после пандемии
Часть сфер станут более востребованны после пандемии коронавируса, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
РИА Новости 10:22
Происшествия
Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва
Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета 10:46
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
Общество
В Москве школьники получат итоговые оценки 15 мая
В Москве учителя выставят итоговые оценки школьникам 15 мая, пишет столичный департамент здравоохранения.
Газета.Ru 13:36
Авто
Появились новые фото пятидверного Suzuki Jimny
Мини-внедорожник Suzuki Jimny, четвертое поколение которого пользуется ажиотажным спросом не только в России, но и в родной Японии, получит пятидверную версию.
Автоновости дня 13:40
Гаджеты
Huawei выпустит P30 Pro с сервисами Google
По логике вещей и нынешний Huawei P30 Pro New Edition должен был выйти без них, но все-таки сервисы Google на нем присутствуют.
The GEEK 01:26
Здоровье
В Таджикистане за сутки коронавирусом заразились еще 102 человека
В Таджикистане за сутки выявили еще 102 случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших в республике составляет 230 человек, сообщает Минздрав страны.
Sputnik Таджикистан 09:14