Политика

Взгляд.руВзгляд.руЛукашенко назвал сроки президентских выборов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы в стране могут состояться летом 2020 года.
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Выборы президента в Белоруссии пройдут летом, заявил глава государства Александр Лукашенко на переговорах в формате видеоконференции с коллегой из Молдавии Игорем Додоном, сообщает
 агентство БелТА.
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