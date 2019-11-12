Политика
РБКЛукашенко назвал условие для отмены смертной казни в Белоруссии
Вопрос отмены в Белоруссии смертной казни может быть решен исключительно на референдуме. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, передает БелТА.
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Финансы
Курс доллара опустился до 63,79 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10 копеек и составил 63,79 рубля.
ТАСС 02:05
Спорт
Глава ВАДА прогнозирует отстранение России от мирового спорта
Риди в интервью RFI заявил, что ВАДА провело работу по изучению данных московской антидопинговой лаборатории и выявили манипуляции, что "видно воочию".
Pravda.Ru 02:23
Политика
В России предложили ввести вход в интернет по паспорту
В Госдуме предложили ввести в России обязательную регистрацию по паспорту при входе в интернет.
Реальное время 01:39
Культура
Шульгин прокомментировал слова Михальчик о грубости и тирании
Александр Шульгин прокомментировал слова Юлии Михальчик о том, что именно его агрессия стала причиной расставания.
Аргументы недели 12:32
Авто
Mitsubishi представил новый кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander
Компания Mitsubishi представила новый семейный кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander Cross, построенный на базе модели Xpander.
Автоновости дня 04:35
Происшествия
В Польше тела двух украинцев нашли среди фруктов в холодильной камере
Тела двух граждан Украины были обнаружены в анаэробной холодильной камере для хранения фруктов в польской деревне Садковице.
Украина.ру 11:06
Экономика
В незалежной рады картошке от «колорадов»
Средняя цена колебалась в пределах от 8 до 11 гривен (32-44 цента США) за килограмм.
Военно-промышленный курьер 09:32
Общество
Возбуждено шесть уголовных дел из-за невозврата субсидий Фонду кино
Прокуратура провела проверку возврата субсидий в Фонд кино и возбудила шесть уголовных дел по фактам уклонения от возврата целевых средств, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
Коммерсантъ 06:34
Гаджеты
GeForce RTX 3080 могут представить уже в июне
Игровые же якобы выйдут спустя пару месяцев, то есть летом. В частности, топовые модели ожидаются в июне.
iXBT.com 03:49
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Политика
Нацист Вятрович стал депутатом парламентской партии Порошенко
В конце августа депутат Рады пропрезидентской партии «Слуга народа» Верещук заявил, что считает, что проблемы во взаимоотношениях между Украиной и Польшей, которые возникали в последние годы, вызваны деятельностью главы Украинского института национальной памяти Вятровича.
ИА Новороссия 11:13
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru 03:31
Общество
Максим Галкин рассказал о цензуре на российском телевидении
МедиаКорСеть вчера в 08:28
Общество
Минюст признал нежелательной чешскую организацию «Человек в беде»
По состоянию на 12 ноября 2019 года в список нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций в России входят 19 структур.
Известия 12:01
Космос
Китай поделился планами по исследованию планет
Издание China Daily сообщило, что полеты на Луну китайский астронавтов станут научно-техническим фундаментом для пилотируемых полетов на Марс.
Ferra 09 ноября в 08:34
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой
Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.
Газета.Ru 15:34
Политика
Порошенко заявил о непременном возвращении Крыма в состав Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Крым обязательно вернется в состав страны.
Известия 12:48
Общество
Российские школьники стали чаще выбирать техникумы
Более 38% респондентов в возрасте 23–29 лет имеют только среднее профессиональное образование, тогда как в группе 31–36 лет таких 28%.
РБК 16:00
Общество
Представительница Таиланда стала новой «Мисс Интернешнл»
В Токио завершился 59-й международный конкурс красоты "Мисс Интернешнл 2019", на котором обладательницей титула стала Сиретхорн Лиарамват из Таиланда.
VSE42.RU 05:31
Общество
В России предложили сократить срок использования шипованной резины
Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).
Известия 02:31
Фигурное катание
Загитова стала спортсменкой года по версии журнала Glamour
Российская фигуристка Алина Загитова победила в номинации «Спортсменка года» по версии журнала Glamour.
Sport24.ru 15:09
Политика
Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США
Гражданина России Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в США, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал адвокат Михаил Ирони.
Газета.Ru вчера в 16:46
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк отреагировала на слова старца Александра
Семья популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк отреагировала на предсказания старца-целителя Александра, которые он произнёс в программе телеканала НТВ.
Ugpressa.ru вчера в 00:51
Армия и оружие
Системой ТОС-2 вооружат армию России к 2020 году
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов рассказал о том, что завершение разработки ТОС-2 планируется к празднованию 75-летия Подебы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru 16:25
Политика
Украина потребовала от России оправданий в Международном суде ООН
Украинский МИД заявил, что после того как Международный суд ООН признал свое право на рассмотрение дела в отношении России, ее дипломаты должны "оправдываться и доказывать", что российские должностные лица не причастны к финансированию терроризма.
Газета.Ru 16:30
Космос
Ракета Falcon стартовала во Флориде с 60 спутниками Starlink
С космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида стартовала ракета-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, компания SpaceX транслировала запуск в прямом эфире.
Взгляд.ру вчера в 10:34
Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
РИА Новости 07:56
Происшествия
Участник КВН Ильяс Хасанов умер в больнице после аварии
Редактор татарской лиги КВН, основатель Stand Up в Набережных Челнах Ильяс Хасанов умер в больнице после дорожно-транспортного происшествия.
Вести.Ru 14:54
Общество
В работе Facebook произошел сбой
Пользователи социальной сети Facebook по всему миру во вторник столкнулись со сбоями в работе сайта, следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
ТАСС 15:50