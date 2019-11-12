Вопрос отмены в Белоруссии смертной казни может быть решен исключительно на референдуме. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, передает БелТА.

Лукашенко назвал условие для отмены смертной казни в Белоруссии

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