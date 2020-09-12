Лукашенко назвал условие для отвода военных от западной границы
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"Если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать", - цитирует Лукашенко БелТА. По словам президента, нет необходимости держать там долгое время без необходимости Вооруженные Силы в таком количестве.В источнике
Если же там по-прежнему происходят те же события, что и месяц тому назад, значит, ваши предложения, как мы будем реагировать в связи с этим. Словом, дальнейшие действия наших вооруженных сил на западной границе, исходя из той обстановки, которая складывается в Польше и Литве.
С чего всё началось
Он попросил министра обороны Виктора Хренина и начальника Генштаба Александра Вольфовича доложить об обстановке на западной границе и высказать предложения, передаёт
БелТА.
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