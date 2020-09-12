Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Российская газета
Российская газета

Лукашенко назвал условие для отвода военных от западной границы

"Если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать", - цитирует Лукашенко БелТА. По словам президента, нет необходимости держать там долгое время без необходимости Вооруженные Силы в таком количестве.В источнике
Александр Лукашенко
Если же там по-прежнему происходят те же события, что и месяц тому назад, значит, ваши предложения, как мы будем реагировать в связи с этим. Словом, дальнейшие действия наших вооруженных сил на западной границе, исходя из той обстановки, которая складывается в Польше и Литве.
С чего всё началось
Он попросил министра обороны Виктора Хренина и начальника Генштаба Александра Вольфовича доложить об обстановке на западной границе и высказать предложения, передаёт
 БелТА.
News.ru11:35
Подробнее о событии
Lenta.ru

Лукашенко задумался об отводе войск с западной границы

Lenta.ru12:58
РБК

Лукашенко назвал условие для отвода военных от западной границы

РБК12:31
RT на русском

Лукашенко поставил вопрос о необходимости допвойск на западной границе

RT на русском11:49
РИА Новости

Лукашенко назвал условия для отвода войск от западной границы

РИА Новости12:15
ТАСС

Лукашенко поручил проанализировать целесообразность концентрации войск на западной границе

ТАСС11:50
Коммерсантъ

Лукашенко предложил отозвать белорусские войска с западной границы

Коммерсантъ12:22
News.ru

Лукашенко потребовал «адекватно реагировать» на прекращение учений НАТО

News.ru11:35

Введение карантина в Армении не имеет доказательной основы — эксперт

Вводимые правительством Армении противоэпидемические меры не имеют под собой какой-либо научной основы, заявил международный эксперт по контролю зоонозных болезней и организации ветеринарного здравоохранения, лидер коалиции «Единое здоровье» (Армения) Григор Григорян 11 сентября в интервью корреспонденту ИА Красная Весна.
ИА Красная Весна09:24
1

В РФПИ прокомментировали возобновление AstraZeneca испытаний вакцины

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал возобновление компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом клинических исследований вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском11:42
1

Захарова назвала репрессивным требование СБУ к App Store

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что требование Службы безопасности Украины удалить из магазина App Store на территории страны приложения российских СМИ является проявлением политической цензуры.
РБК11:18
138

Microsoft разрешила спор о подставке Xbox Series X

Вашингтон, 11 сентября 2020, 22:59 — REGNUM Компания Microsoft ответила на вопрос о том, является ли съёмной круглая подставка, расположенная в нижней части Xbox Series X. Об этом 11 сентября сообщил портал Screen Rant.
REGNUMвчера в 15:59
15

Мясников резко ответил на оскорбления в адрес Рошаля

Врач и телеведущий Александр Мясников резко высказался в своем Telegram-канале после оскорблений в адрес президента союза "Национальная медицинская палата" доктора Леонида Рошаля со стороны жены Алексея Навального Юлии.
РИА Новости13:50
10

SpaceX представит новый прототип космического корабля Starship

Очередной прототип космического корабля SpaseX Starship будет впервые собран с носовым обтекателем примерно через неделю, после чего его будут готовить к испытательному взлету на небольшую высоту, сообщил в субботу глава компании Илон Маск.
РИА Новости15:52