"Если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать", - цитирует Лукашенко БелТА. По словам президента, нет необходимости держать там долгое время без необходимости Вооруженные Силы в таком количестве.

Александр Лукашенко Если же там по-прежнему происходят те же события, что и месяц тому назад, значит, ваши предложения, как мы будем реагировать в связи с этим. Словом, дальнейшие действия наших вооруженных сил на западной границе, исходя из той обстановки, которая складывается в Польше и Литве.