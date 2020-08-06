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Москва 24
Москва 24

Лукашенко назвал условие для выдачи задержанных россиян Украине

Александр Лукашенко в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал, что не выдаст задержанных в Белоруссии россиян, пока Украина не докажет их вину.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью
 украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Минск не выдаст Киеву задержанных 29 июля россиян, пока Украина не докажет их вину.
Коммерсантъвчера в 13:16
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Московский Комсомолец

Лукашенко об экстрадиции боевиков «Вагнера»: Киев должен доказать их вину

Московский Комсомолецвчера в 16:20
RT на русском

Лукашенко назвал условие выдачи задержанных россиян

RT на русскомвчера в 14:45
ТАСС

Лукашенко: вопрос о прямой выдаче Украине задержанных россиян не стоит

ТАССвчера в 13:19
Телеканал 360°

Лукашенко не отдаст россиян Украине без доказательств их вины

Телеканал 360°вчера в 13:40
Lenta.ru

Лукашенко высказался о выдаче Украине «российских боевиков»

Lenta.ruвчера в 13:17
Коммерсантъ

Лукашенко: Белоруссия не выдаст задержанных россиян Украине без доказательств вины

Коммерсантъвчера в 13:16
РИА Новости

Лукашенко не выдаст задержанных россиян, пока Киев не докажет их вину

РИА Новостивчера в 13:08

В Приморье девушка «продала душу дьяволу» за 93 тысячи рублей

Полицейские задержали 18-летнего жителя Владивостока, который подозревается в обмане 16-летней знакомой на 93 тысячи рублей под предлогом того, что он является проводником между человеком и дьяволом и может обеспечить исполнение желаний, сообщает УМВД по Приморскому краю.
В Приморье девушка «продала душу дьяволу» за 93 тысячи рублей
РИА Новости20:28

В США хотят конфисковать связанные с Коломойским объекты недвижимости

Министерство юстиции США подало иски с требованием конфискации двух крупных объектов недвижимости, купленных на средства, предположительно украденные из украинского Приватбанка бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, говорится в письменном заявлении минюста.
В США хотят конфисковать связанные с Коломойским объекты недвижимости
РИА Новости19:41
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Учебный год в амурских школах планируют начать очно

По словам заместителя председателя правительства Амурской области и министра образования и науки региона Светланы Яковлевой, менять очную форму обучения на дистанционное в образовательных учреждениях не планируется.
Телепортвчера в 02:29

Назван облегчающий течение COVID-19 алкогольный напиток

Ученые из Университета Лаваля в Канаде обнаружили в вине антиоксидант, способный понизить тяжесть острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), который часто сопровождает заболевание, вызванное коронавирусом нового типа.
Lenta.ru19:36

Twitter добавил специальную маркировку на аккаунты Кремля и МИД РФ

В Twitter пояснили, что такая маркировка в дальнейшем появится: на аккаунтах ключевых правительственных чиновников, в том числе из министерства иностранных дел, институциональных структур, а также послов, официальных представителей и ключевых дипломатических лидеров, на аккаунтах государственных СМИ, их главных редакторов и старших сотрудников.
Коммерсантъ20:26
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Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБКвчера в 09:56
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Лукашенко: Ельцин жалел о выборе Путина преемником

Первый президент России Борис Ельцин надеялся, что его преемник Владимир Путин будет "бегать" к нему за советом, но этого не произошло, и между ними возникла "трещина", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РИА Новости19:24
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В России запатентовали препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) запатентовало отечественный препарат "Лейтрагин", способный предотвратить или смягчить осложнения от коронавируса, сообщило ведомство на своем сайте.
РИА Новостивчера в 15:33
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Ученые выделили новый класс экзопланет, образующихся возле черных дыр

Недавно ученые высказали предположение о существовании нового класса экзопланет, которые формируются непосредственно вокруг активных сверхмассивных черных дыр в сердцах галактик.
Машины и Механизмы4 августа в 07:06
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Камчатские пограничники спасли рыбаков, лодку которых уносило в океан

У восточного побережья Камчатки пограничники провели операцию по спасению рыбаков, лодку которых уносило в океан, сообщили в ПУ ФСБ России по восточному арктическому району.
Аргументы и Факты - Камчатка19:28

В Госдуму внесли законопроект о ежемесячных выплатах безработным

Выплаты должны быть рассчитаны для безработных граждан, которые осуществляют уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем или опекуном.
Новости Югрывчера в 05:31
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