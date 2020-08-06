Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Москва 24
Москва 24

Лукашенко назвал условие для выдачи задержанных россиян Украине

Александр Лукашенко в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал, что не выдаст задержанных в Белоруссии россиян, пока Украина не докажет их вину.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью
 украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Минск не выдаст Киеву задержанных 29 июля россиян, пока Украина не докажет их вину.
Коммерсантъвчера в 13:16
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Лукашенко об экстрадиции боевиков «Вагнера»: Киев должен доказать их вину

Московский Комсомолецвчера в 16:20
РИА Новости

Лукашенко не выдаст задержанных россиян, пока Киев не докажет их вину

РИА Новостивчера в 13:08
Телеканал 360°

Лукашенко не отдаст россиян Украине без доказательств их вины

Телеканал 360°вчера в 13:40
ТАСС

Лукашенко: вопрос о прямой выдаче Украине задержанных россиян не стоит

ТАССвчера в 13:19
Lenta.ru

Лукашенко высказался о выдаче Украине «российских боевиков»

Lenta.ruвчера в 13:17
Коммерсантъ

Лукашенко: Белоруссия не выдаст задержанных россиян Украине без доказательств вины

Коммерсантъвчера в 13:16
RT на русском

Лукашенко назвал условие выдачи задержанных россиян

RT на русскомвчера в 14:45

В Назрани ликвидировали боевика в ходе контртеррористической операции

Как сообщал оперштаб региона, режим контртеррористической операции введен в Назрани и на территории села Сагопши Малгобекского района Ингушетии в 22:25 6 августа "в целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности".
ТАСС17:35
7

Лукашенко назвал Путина старшим братом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал российского лидера Владимира Путина своим «старшим братом», признав при этом наличие определенной напряженности с коллегой из-за того, что оба – сильные личности.
Взгляд.рувчера в 12:20
756

Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБКвчера в 09:56
1,3K

Американские военные произвели успешные испытания ракеты Minuteman III

Команда на пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III была подана с борта воздушного командного пункта Boeing E-6 Mercury, запуск произведен с военно-воздушной базы Ванденберг, Калифорния утром 4 августа.
ИА Красная Весна5 августа в 12:52
6

В Германии призвали дать прямой ответ на угрозы сенаторов США

Немецкий депутат, представитель фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал дать «немедленный и прямой ответ» на угрозы сенаторов США в связи с поддержкой строительства «Северного потока — 2».
RT на русскомвчера в 11:17
2

Нурмагомедов поддержал потребовавшего титульный бой Магомедшарипова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов поддержал соотечественника Забита Магомедшарипова, который обратился к руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и потребовал титульный поединок.
Lenta.ruвчера в 14:37
4

В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости4 августа в 09:58
631

Российский МиГ-29 «уничтожил» американский MIM-23

Истребители МиГ-29 российского производства в конце июля уничтожили разработанные американцами зенитные ракетные комплексы средней дальности MIM-23 Hawk, расположенные под городом Сирт в Ливии, утверждает Defence24.
Lenta.ruвчера в 04:12
19

Влияние температуры тела на сложность коронавируса оценила специалист

Руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в беседе с РИА Новости заявила, что пониженная температура тела в начале заболевания коронавирусом, вероятнее всего, может быть связана с какими-то сопутствующими заболеваниями.
Live24вчера в 11:46
4