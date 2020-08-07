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Rambler News Service
Rambler News Service

Лукашенко назвал условие экстрадиции задержанных россиян на Украину

Белоруссия не станет выдавать Украине задержанных в Минске россиян, пока их вина не будет доказана. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовано в YouTube.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью
 украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Минск не выдаст Киеву задержанных 29 июля россиян, пока Украина не докажет их вину.
Коммерсантъвчера в 13:16
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ТАСС

Лукашенко: вопрос о прямой выдаче Украине задержанных россиян не стоит

ТАССвчера в 13:19
Московский Комсомолец

Лукашенко об экстрадиции боевиков «Вагнера»: Киев должен доказать их вину

Московский Комсомолецвчера в 16:20
Телеканал 360°

Лукашенко не отдаст россиян Украине без доказательств их вины

Телеканал 360°вчера в 13:40
Газета.Ru

Лукашенко назвал условие выдачи задержанных россиян Киеву

Газета.Ru02:25
Lenta.ru

Лукашенко высказался о выдаче Украине «российских боевиков»

Lenta.ruвчера в 13:17
Коммерсантъ

Лукашенко: Белоруссия не выдаст задержанных россиян Украине без доказательств вины

Коммерсантъвчера в 13:16
РИА Новости

Лукашенко не выдаст задержанных россиян, пока Киев не докажет их вину

РИА Новостивчера в 13:08

Пушков оценил версию о провокации СБУ при задержании россиян в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, прежде чем поддаваться на провокации СБУ Украины, должен был проверить информацию о задержанных россиянах, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
РИА Новости03:57
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Свидетель рассказал, кто выходил из автомобиля Ефремова после ДТП

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РИА Новости04:06
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В Генштабе ВС РФ раскрыли условия применения ядерного оружия

Первое условие - ядерный удар будет нанесен в качестве ответной реакции, если система предупреждения о ракетном нападении предупредит военных, что территорию России или ее союзников атаковали баллистическими ракетами.
Газета.Ru02:43
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Суд в Москве огласил приговор семерым фигурантам дела «Нового величия»

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Общественное телевидение Россиивчера в 11:47
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
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Трамп запретил компаниям США совершать сделки с владельцем TikTok

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REGNUM21:48
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Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова 32 млрд рублей

Следователи считают, что, находясь на госслужбе в течение пяти лет, Абызов не декларировал имущество и продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекая доходы из подконтрольных ему компаний.
Ведомости02:27
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