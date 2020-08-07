Лукашенко назвал условие экстрадиции задержанных россиян на Украину
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Белоруссия не станет выдавать Украине задержанных в Минске россиян, пока их вина не будет доказана. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовано в YouTube.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью
украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Минск не выдаст Киеву задержанных 29 июля россиян, пока Украина не докажет их вину.
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