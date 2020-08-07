Лукашенко назвал условие экстрадиции задержанных россиян на Украину

Белоруссия не станет выдавать Украине задержанных в Минске россиян, пока их вина не будет доказана. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовано в YouTube.