Лукашенко назвал условие для выдачи задержанных россиян Украине
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Александр Лукашенко в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал, что не выдаст задержанных в Белоруссии россиян, пока Украина не докажет их вину.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью
украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Минск не выдаст Киеву задержанных 29 июля россиян, пока Украина не докажет их вину.
Подробнее о событии
Лукашенко: Белоруссия не выдаст задержанных россиян Украине без доказательств вины
Коммерсантъвчера в 13:16