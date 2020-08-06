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Москва 24
Москва 24

Лукашенко назвал условие для выдачи задержанных россиян Украине

Александр Лукашенко в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал, что не выдаст задержанных в Белоруссии россиян, пока Украина не докажет их вину.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью
 украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Минск не выдаст Киеву задержанных 29 июля россиян, пока Украина не докажет их вину.
Коммерсантъвчера в 13:16
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«Мы втроем – родные, никому мы нигде не нужны! Мы не должны были к этому прийти!»

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Lenta.ru

Лукашенко высказался о выдаче Украине «российских боевиков»

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Лукашенко не отдаст россиян Украине без доказательств их вины

Телеканал 360°вчера в 13:40
ТАСС

Лукашенко: вопрос о прямой выдаче Украине задержанных россиян не стоит

ТАССвчера в 13:19
Газета.Ru

Лукашенко назвал условие выдачи задержанных россиян Киеву

Газета.Ru02:25
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Лукашенко: Белоруссия не выдаст задержанных россиян Украине без доказательств вины

Коммерсантъвчера в 13:16
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Лукашенко не выдаст задержанных россиян, пока Киев не докажет их вину

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Уремович: думаю, Деспотович забьёт много мячей в этом сезоне

Защитник «Рубина» Филипп Уремович прокомментировал своё попадание в топ РПЛ сразу по нескольким статистическим показателям в прошлом сезоне, а также поделился мнением по поводу новичка команды Джордже Деспотовича.
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
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В МИД Германии ответили на угрозы США в адрес «Северного потока — 2»

Статс-секретарь МИД Германии Нильс Аннен в интервью газете Handelsblatt раскритиковал американских сенаторов, пригрозивших руководству порта в немецком городе Засниц санкциями из-за "Северного потока — 2".
РИА Новости00:29
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В Госдуме предложили отменить налог на ряд автомобилей

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Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
РИА Новостивчера в 07:40
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Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Lenta.ru05:52
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Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ru04:32
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