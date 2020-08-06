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Москва 24
Москва 24

Лукашенко назвал условие для выдачи задержанных россиян Украине

Александр Лукашенко в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал, что не выдаст задержанных в Белоруссии россиян, пока Украина не докажет их вину.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью
 украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Минск не выдаст Киеву задержанных 29 июля россиян, пока Украина не докажет их вину.
Коммерсантъвчера в 13:16
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Газета.Ru

Лукашенко назвал условие выдачи задержанных россиян Киеву

Газета.Ru02:25
Коммерсантъ

Лукашенко: Белоруссия не выдаст задержанных россиян Украине без доказательств вины

Коммерсантъвчера в 13:16
Телеканал 360°

Лукашенко не отдаст россиян Украине без доказательств их вины

Телеканал 360°вчера в 13:40
ТАСС

Лукашенко: вопрос о прямой выдаче Украине задержанных россиян не стоит

ТАССвчера в 13:19
Lenta.ru

Лукашенко высказался о выдаче Украине «российских боевиков»

Lenta.ruвчера в 13:17
Московский Комсомолец

Лукашенко об экстрадиции боевиков «Вагнера»: Киев должен доказать их вину

Московский Комсомолецвчера в 16:20
РИА Новости

Лукашенко не выдаст задержанных россиян, пока Киев не докажет их вину

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На Кубани ужесточили контроль за соблюдением масочного режима

Краснодар, 7 августа 2020, 09:16 — REGNUM Контрольза соблюдением масочного режима в общественных местах и транспорте ужесточен на территории Краснодарского края, об этом сообщили в пресс-службе администрации края по итогам заседания регионального оперативного штаба 6 августа.
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REGNUM02:16
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Газета.Ruвчера в 12:54
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Российская газетавчера в 06:34
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