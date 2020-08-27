Лукашенко назвал условие начала переговоров с оппозицией
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25 августа в ходе выступления перед Европарламентом о готовности к диалогу с официальными властями заявила один из лидеров оппозиции, соперник Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская.В источнике
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