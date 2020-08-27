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РБК
РБК

Лукашенко назвал условие начала переговоров с оппозицией

25 августа в ходе выступления перед Европарламентом о готовности к диалогу с официальными властями заявила один из лидеров оппозиции, соперник Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская.В источнике
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Известия

Лукашенко выразил готовность вести диалог со студентами и рабочими

Известия07:16
Lenta.ru

Лукашенко заявил о готовности к диалогу с трудовыми и студенческими коллективами

Lenta.ru07:05
ТАСС

Лукашенко готов обсуждать обновление конституции с рабочими и студентами

ТАСС06:18
URA.Ru

Лукашенко перечислил, с кем он готов сесть за стол переговоров

URA.Ru06:36
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что власти не будут вести переговоры с улицей

Газета.Ru06:24
РБК

Лукашенко назвал условие начала переговоров с оппозицией

РБК06:23
Телеканал 360°

Лукашенко заявил, что не хочет диалога с «бесчинствующими молодчиками с улиц»

Телеканал 360°06:42
КП - Беларусь

Лукашенко о студентах, которые участвовали в акциях протеста: Не хотят учиться, тогда Родину надо защищать. У нас Отечество в опасности

КП - Беларусь07:36

Путин назвал задержание 33 россиян акцией спецслужб Украины и США

История с задержанием 33 россиян в Белоруссии оказалась операцией спецслужб Украины и США — людей «втёмную использовали», чтобы переместить их на белорусскую территорию, и представили в качестве «возможной ударной силы для раскачивания ситуации», рассказал российский президент Владимир Путин в интервью «Россия 24».
RT на русском07:35
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии

Международную коалицию во главе с США в Сирии предупредили заранее о следовании колонны российской военной полиции, заявил в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов.
РИА Новости05:35
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