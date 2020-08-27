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РБК
РБК

Лукашенко назвал условие начала переговоров с оппозицией

Если есть вменяемые люди от оппозиции, которые видят свою страну свободной и независимой, милости просим, высказывайте свою позицию, но не на улице.В источнике
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Известия

Лукашенко выразил готовность вести диалог со студентами и рабочими

Известия07:16
Взгляд.ру

Лукашенко отказался вести переговоры с «бесчинствующими молодчиками»

Взгляд.ру07:09
ТАСС

Лукашенко готов обсуждать обновление конституции с рабочими и студентами

ТАСС06:18
Телеканал 360°

Лукашенко заявил, что не хочет диалога с «бесчинствующими молодчиками с улиц»

Телеканал 360°06:42
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что власти не будут вести переговоры с улицей

Газета.Ru06:24
РБК

Лукашенко назвал условие начала переговоров с оппозицией

РБК06:23
Lenta.ru

Лукашенко заявил о готовности к диалогу с трудовыми и студенческими коллективами

Lenta.ru07:05

В Кремле ответили на просьбу о переводе Фургала под домашний арест

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новости06:43
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Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию

Глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в видеообращении 27 августа, что возвращается на родину, чтобы участвовать в парламентских выборах.
Российская газета06:20
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Mazda CX-5 и CX-9 получили обновленную мультимедийную систему

На североамериканском рынке все комплектации кроссовера CX-5 комплектуется активным круиз-контролем с функцией трогания после остановки, мониторингом слепых зон, системами автоторможения и удержанием автомобиля в полосе.
Про Кроссоверы04:41
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
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Песков оценил включение двух НИИ Минобороны РФ в черный список США

Ранее в четверг посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что российская сторона считает решение американских властей внести в свой черный список два НИИ — Министерства обороны России и ГосНИИ органической химии и технологии — беспочвенным.
Известия06:48
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Россиян призвали не ждать осень вовремя

Осень в 2020 году наступит примерно в середине сентября, так как изменение климата привело к сдвигу сезонов и расхождению с календарем, рассказал радио Sputnik директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.
РИА Новости21:02
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Бесплатное банкротство: подать заявление россияне могут с 1 сентября

С 1 сентября россияне получат возможность стать банкротами бесплатно и без суда; это позволит малоимущим людям избавиться от непосильных долгов, в том числе по кредитам, на сумму от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.
Сиб.фм03:42
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По делу Галяминой пришли с обыском к ее пресс-секретарю

По словам Николая Касьяна, защитнику показали документы, на основании которых проводится обыск: следственные действия идут в рамках возбужденного 31 июля в отношении Юлии Галяминой уголовного дела по статье 212.1 УК РФ, по которому господин Касьян проходит как свидетель.
Коммерсантъ04:54

НМ ЛНР: боевики ВФУ нарушают договорённости о перемирии

Как сообщают официальные представители Луганска, за прошедшие сутки огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Украины не отмечено, однако зафиксировано два нарушения дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня, подписанных в ходе заседания Контактной группы.
Новостной фронтвчера в 04:14

МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального

«В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске», — сообщили ТАСС в ведомстве.
RT на русском04:57
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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