Политика
REGNUMЛукашенко назвал условие отказа от интеграции Белоруссии с Россией
Белоруссия никогда не подпишет «дорожные карты» по интеграции с Россией, если они будут противоречить конституции республики. Об этом 17 ноября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Иногда о раке легких могут сигнализировать и нетипичные симптомы: боль в костях в нижней части тела, остеопороз, утолщение кончиков пальцев и ногтей, а также жировые отложения вокруг средней части тела.
Общество
Названы наименее вредные сладости
Транспорт
Власти Москвы и Подмосковья согласовали цены на абонементы на МЦД
Правительство Москвы совместно с правительством Московской области утвердили стоимость абонементов для проезда в зоне «Пригород» на Московских центральных диаметрах (МЦД), сообщили в департаменте транспорта Москвы.
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева
Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
Политика
В Керчи начали буксировку украинских кораблей
Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
Футбол
Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии.
Авто
Китайцы выпустили кроссовер с расходом топлива 1,3 литра на 100 км
Электрифицированный GS4 PHEV отличился очень маленьким расходом топлива, так, заявленный расход бензина по циклу NEDC достигает 1,3 литра на 100 километров пути.
Политика
Чехи и словаки отмечают 30-летие «бархатной» революции в ЧССР
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш первым из чешских и словацких руководителей отметил в воскресенье 30-летие "бархатной" революции, в результате которой компартия потеряла власть в Чехословакии.
Шоу-бизнес
В Госдуме призвали лишить Алексея Панина всех госнаград
Игры
Игру Anthem ждет перезапуск от BioWare
Сообщается, что команда из более чем сотни сотрудников трудится над перезапуском игры, которую между собой они называют Anthem Next или Anthem 2.0.
Здоровье
С 22 ноября изменится порядок медосвидетельствования водителей
Изменения предусматривают направление водителя на дополнительное медицинское обследование, которое включает в себя, помимо обследования психиатром-наркологом, обязательное инструментальные лабораторные исследования для диагностики употребления психоактивных веществ и заболеваний, препятствующих управлению транспортными средствами.
Шоу-бизнес
Экстрасенсу Николь Кузнецовой сделали 298-ю операцию
Финалистка популярного телешоу «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова перенесла очередную хирургическую операцию, которая, как оказалось, стала уже 298-й на ее счету.
Здоровье
Названы самые полезные продукты для суставов
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Политика
Кремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса
В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса.
Происшествия
На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко
В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
Наука
Изучены генетические линии жителей Финляндии
Группа ученых провела анализ генетических линий жителей Финляндии.
Музыка
Первый клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров
За два дня видео набрало более миллиона просмотров, сообщает РИА Новости.
Политика
Тбилиси вновь охватили акции протеста
Акции протеста начались в Тбилиси после того, как парламент республики не принял изменения в Конституцию Грузии.
Общество
В Венеции ожидают новый пик наводнения
Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.
Футбол
«Ростов» проиграл «Краснодару» в дебютном матче Мамаева
Авто
Новый пикап Hyundai Santa Cruz начнут выпускать в 2021 году
Южнокорейский автопроизводитель объявил сегодня, что производство Santa Cruz начнется в 2021 году на сборочном заводе компании в Монтгомери, штат Алабама.
Авто
Китайцы выпустили копию Range Rover в 10 раз дешевле оригинала
В Китае выпустили ещё одну дешевую копию Range Rover Sport - новинка получила название Hunkt Canticie.
Политика
В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США
«16 ноября «патриоты Украины», командиры 14-й и 59-й бригад полковник Сергей Войченко и полковник Геннадий Шаповалов приказали вывесить флаги США в районе населенных пунктов Крымское и Мироновский», — цитирует агентство офицера пресс-службы управления народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Спорт
Глава СБР Драчев объяснил состав сборной на Кубок мира
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил состав сборной России на Кубок мира, передает "Тюменская арена".
Шоу-бизнес
Любовь Успенская поделилась впечатлениями от гастролей по Украине
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.