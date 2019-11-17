с чего всё началось

Белоруссия никогда не подпишет «дорожные карты» по интеграции с Россией, если они будут противоречить конституции республики. Об этом 17 ноября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко назвал условие отказа от интеграции Белоруссии с Россией

Здоровье Названы первые симптомы рака легких Иногда о раке легких могут сигнализировать и нетипичные симптомы: боль в костях в нижней части тела, остеопороз, утолщение кончиков пальцев и ногтей, а также жировые отложения вокруг средней части тела.

Транспорт Власти Москвы и Подмосковья согласовали цены на абонементы на МЦД Правительство Москвы совместно с правительством Московской области утвердили стоимость абонементов для проезда в зоне «Пригород» на Московских центральных диаметрах (МЦД), сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Политика В Керчи начали буксировку украинских кораблей Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.

Игры Игру Anthem ждет перезапуск от BioWare Сообщается, что команда из более чем сотни сотрудников трудится над перезапуском игры, которую между собой они называют Anthem Next или Anthem 2.0.

Здоровье С 22 ноября изменится порядок медосвидетельствования водителей Изменения предусматривают направление водителя на дополнительное медицинское обследование, которое включает в себя, помимо обследования психиатром-наркологом, обязательное инструментальные лабораторные исследования для диагностики употребления психоактивных веществ и заболеваний, препятствующих управлению транспортными средствами.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.

Политика Кремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса.

Происшествия На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.

Политика Тбилиси вновь охватили акции протеста Акции протеста начались в Тбилиси после того, как парламент республики не принял изменения в Конституцию Грузии.

Общество В Венеции ожидают новый пик наводнения Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.