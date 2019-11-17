Политика
Газета.RuЛукашенко назвал условие отказа от интеграции с Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с журналистами в Минске выразил свое недовольство тем, что Москва каждый год "подсовывает" Белоруссии новые условия организации процесса интеграции. Это, по его словам, ведет к экономическим потерям его государства.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 09:27, Вашингтон
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 09:27, Вашингтон
Политика
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Песков назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса
Срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса истекает 31 декабря, и "все рассчитывают на то, что украинская сторона понимает, как они будут себя вести и что будут делать с этим законом", отметил пресс-секретарь президента.
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Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
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Летучие мыши не зависят от своих микробов
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