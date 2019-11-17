с чего всё началось

Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с журналистами в Минске выразил свое недовольство тем, что Москва каждый год "подсовывает" Белоруссии новые условия организации процесса интеграции. Это, по его словам, ведет к экономическим потерям его государства.

Лукашенко назвал условие отказа от интеграции с Россией

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