Политика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко назвал условие отказа от интеграции с Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с журналистами в Минске выразил свое недовольство тем, что Москва каждый год "подсовывает" Белоруссии новые условия организации процесса интеграции. Это, по его словам, ведет к экономическим потерям его государства.
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с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет подписывать ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции, передает
 БелТА.
РБК04:26

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Лукашенко назвал условие отказа от углубления интеграции с Россией

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