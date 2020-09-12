Если же там по-прежнему происходят те же события, что и месяц тому назад, значит, ваши предложения, как мы будем реагировать в связи с этим. Словом, дальнейшие действия наших вооруженных сил на западной границе, исходя из той обстановки, которая складывается в Польше и Литве.