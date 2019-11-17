Президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с РФ, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике.

Лукашенко назвал условие подписания дорожных карт по интеграции с Россией

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