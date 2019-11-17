Политика
РИА НовостиЛукашенко назвал условие подписания дорожных карт по интеграции с Россией
Президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с РФ, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:59, Ашберн
Политика
Лукашенко собрался баллотироваться на еще один президентский срок
Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2020 году.
Политика
Украинские военные корабли покидают Керчь
Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева подтвердил его смерть
Пресс-секретарь Никиты Исаева Александр Макаренко подтвердил радиостанции «Говорит Москва», что политик скончался.
Общество
В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России
Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
Общество
Синоптик предсказал скорый приход климатической зимы в Москву
Климатическая зима придет в столицу в четверг, 21 ноября, — в этот день в Москве установятся минусовые температуры.
Политика
Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия поставок комплекса С-400
С-400 "Триумф" — современный ЗРК большой дальности, предназначенный для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов.
Происшествия
В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта
Мужчины вступили в конфликт на проезжей части. Водитель автомобиля нанес прохожему удар в шею ножом, мужчина умер от полученного ранения.
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Происшествия
Четверо пострадали при обрушении здания в Саратовской области
Общество
Иран охватили протесты из-за роста цен на бензин
Происшествия
В Подмосковье три человека погибли, отравившись неизвестной жидкостью
Три человека умерли, и два находятся в больнице после отравления неизвестной жидкостью в подмосковном Одинцове.
Происшествия
В Петербурге автомобиль с ребенком упал в Фонтанку
Автомобиль Renault Logan упал в воду в центре Петербурга вечером 16 ноября. Инцидент произошел на набережной Фонтанки, пишет «Фонтанка».
Общество
Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети
Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Происшествия
На Кубани похоронили убитую в Петербурге Анастасию Ещенко
В станице Старовеличковской Краснодарского края похоронили аспирантку Анастасию Ещенко, которая была жестоко убита экс-доцентом Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олегом Соколовым.
Футбол
Черчесов объяснил поражение российской сборной в матче против Бельгии
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о поражении национальной команды в матче против сборной Бельгии.
Политика
Климкин оценил успех Путина в разведении сил в Донбассе
Бывший глава украинского МИД Павел Климкин назвал успехом президента РФ Владимира Путина процесс разведения сил в Донбассе.
Единоборства
Лобов нокаутирован Найтом на турнире по кулачным боям
Ирландец российского происхождения и спарринг-партнер Конора Макгрегора Артем Лобов потерпел поражение в поединке против Джейсона Найта на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC9.
Политика
В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа
В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Фигурное катание
Трусова победила Медведеву даже с двумя падениями
Даже с двумя падениями Трусова побеждает за явным преимуществом.
Футбол
Украинский комментатор пошутил над сборной России после поражения от Бельгии
Украинский комментатор с юмором отреагировал на поражение сборной России по футболу от Бельгии в матче девятого тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.
Общество
В Венеции подготовились к новому наводнению
Музыка
Первый клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров
За два дня видео набрало более миллиона просмотров, сообщает РИА Новости.
Спорт
Анастасия Егорова: «Я прохожу на Кубок IBU, но меня не взяли по каким-то непонятным причинам. Честный отбор😂»
Российская биатлонистка Анастасия Егорова заявила, что она не прошла в команду на Кубок IBU.
ЖКХ
На Украине отменили ограничения на рост тарифов на отопление
Правительство Украины приняло решение отменить ограничения на рост тарифов на отопление в стране, а также на горячую воду.
Происшествия
В общежитии в Киеве прогремел взрыв
В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская ничего не имеет против любовницы Евгения Плющенко
С некоторых пор в прессе пошли разговоры о том, что у Евгения Плющенко в Питере есть молодая любовница модель, с которой он состоит в связи уже более 2-х лет.