Политика
RT на русскомЛукашенко назвал условия для подписания дорожных карт с Россией
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если они будут противоречить независимости и суверенитету Минска и если не будут решены вопросы в экономике.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 07:58, Ашберн
Политика
В ФСБ назвали дату передачи украинских кораблей на родину
В погрануправления ФСБ России по Крымскому полуострову заявили, что передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей обратно на родину пройдет в понедельник, 18 ноября.
Армия и оружие
Росатом рассекретил приказ о создании первой советской крылатой ракеты
Политика
В ФСВТС рассказали о контракте с Эр-Риядом по поставке С-400
Россия и Саудовская Аравия обсуждают выполнение контракта по поставкам зенитных ракетных комплексов С-400.
Гаджеты
Раскладной Huawei Mate X распродан за секунды
У Mate X есть серьезный конкурент в лице Samsung Galaxy Fold, первая партия которого на рынке Поднебесной была распродана всего за 5 минут.
Происшествия
В Москве охранник бара выстрелил в незаплатившего клиента
Охранник одного из баров в центре Москвы выстрелил из травматического пистолета в клиента, который не смог расплатиться за еду и напитки в заведении.
Политика
Лукашенко объявил об участии в выборах президента в 2020 году
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен вновь принять участие в выборах главы государства.
Политика
В Тбилиси начался митинг оппозиции
Политика
Песков назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса
Срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса истекает 31 декабря, и "все рассчитывают на то, что украинская сторона понимает, как они будут себя вести и что будут делать с этим законом", отметил пресс-секретарь президента.
Фигурное катание
Медведева потеряла шансы на выход в финал Гран-при
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева потеряла шансы на выход в финал серии Гран-при сезона-2019/20.
Гаджеты
China Mobile назвала лучший смартфон 2019 года
Компания назвала лучший смартфон 2019 года, большая часть наград досталась линейке Huawei Mate 30.
Авто
Стала известна динамика цен на Chevrolet Niva за последние 2 года
Общество
Скончался фотограф Терри О’Нилл
Общество
В Иране не прекращаются акции протеста из-за роста цен на бензин
Акция протеста вспыхнула в Тегеране в пятницу после того, как правительство страны объявило о решении повысить в два раза цены на бензин.
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Происшествия
На Украине загорелся поезд с пассажирами
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Футбол
Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии.
Шоу-бизнес
Рудковская поделилась совместной фотографией с расчленителем Соколовым
По словам Рудковской, снимок был сделан в 2007 году.
Общество
За преступления при строительстве Восточного осуждены 58 человек
Следственный комитет России сообщил, что по факту растрат, мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный осуждены 58 человек.
Политика
Лукашенко потребовал от России денег за охрану границы
Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что российская сторона должна Белоруссии денег за охрану границы, передает "Интерфакс".
Происшествия
Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области
В Рязанской области в посёлке Листвянка упал беспилотный авиационный комплекс «Орион».
Происшествия
В Индии умер слон-убийца по кличке бен Ладен
В Индии умер слон-убийца по кличке бен Ладен (отсылка к основателю запрещенной в России террористической организации "Аль-Каида"* Усаме бен Ладену), сообщили местные СМИ.
Здоровье
С 22 ноября изменится порядок медосвидетельствования водителей
Изменения предусматривают направление водителя на дополнительное медицинское обследование, которое включает в себя, помимо обследования психиатром-наркологом, обязательное инструментальные лабораторные исследования для диагностики употребления психоактивных веществ и заболеваний, препятствующих управлению транспортными средствами.
Авто
Китайцы выпустили кроссовер с расходом топлива 1,3 литра на 100 км
Электрифицированный GS4 PHEV отличился очень маленьким расходом топлива, так, заявленный расход бензина по циклу NEDC достигает 1,3 литра на 100 километров пути.
Кино
Фильм «Джокер» собрал в прокате более 1 млрд долларов
Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Культура
Русофоб Ходорковский перестал скрывать, что спонсирует блогера Дудя
Известный российский блогер Юрий Дудь стал лауреатом премии «Профессия – журналист», учрежденной организацией «Открытая Россия» (признана нежелательной в РФ) беглого олигарха Михаила Ходорковского.
Спорт
Союз биатлонистов назвал срок определения состава сборной России
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков заявил, что правление организации утвердит окончательный состав национальной сборной на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU в понедельник, 18 ноября.
Армия и оружие