Политика

RT на русскомRT на русскомЛукашенко назвал условия для подписания дорожных карт с Россией

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если они будут противоречить независимости и суверенитету Минска и если не будут решены вопросы в экономике.
Читать в источнике
Комментировать270
с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет подписывать ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции, передает
 БелТА.
РБК04:26

Подробнее о событии

Лукашенко рассказал, в каком случае Белоруссия не подпишет документы по интеграции с РФ

ТАСС06:20

Александр Лукашенко выразил сомнение в целесообразности экономического союза Белоруссии и России

Эхо Москвы07:00

Лукашенко исключил интеграцию с Россией без решения экономических вопросов

Коммерсантъ05:01

Лукашенко назвал условия для подписания дорожных карт с Россией

RT на русском04:58

Лукашенко назвал условия для неподписания дорожных карт с РФ

Московский Комсомолец04:24

Лукашенко назвал условие подписания дорожных карт по интеграции с Россией

РИА Новости04:21

Лукашенко назвал условие отказа от углубления интеграции с Россией

РБК05:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 07:58, Ашберн

Александр Лукашенко - об интеграции с Россией: На хрена нам нужен такой союз?

КП - Беларусь04:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 07:58, Ашберн
Политика

В ФСБ назвали дату передачи украинских кораблей на родину

В погрануправления ФСБ России по Крымскому полуострову заявили, что передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей обратно на родину пройдет в понедельник, 18 ноября.
Газета.Ru 07:43
Армия и оружие

Росатом рассекретил приказ о создании первой советской крылатой ракеты

OAnews вчера в 02:55
Политика

В ФСВТС рассказали о контракте с Эр-Риядом по поставке С-400

Россия и Саудовская Аравия обсуждают выполнение контракта по поставкам зенитных ракетных комплексов С-400.
Известия 06:45
Гаджеты

Раскладной Huawei Mate X распродан за секунды

У Mate X есть серьезный конкурент в лице Samsung Galaxy Fold, первая партия которого на рынке Поднебесной была распродана всего за 5 минут.
Вести.Финанс вчера в 05:07
Происшествия

В Москве охранник бара выстрелил в незаплатившего клиента

Охранник одного из баров в центре Москвы выстрелил из травматического пистолета в клиента, который не смог расплатиться за еду и напитки в заведении.
Известия 05:11
Политика

Лукашенко объявил об участии в выборах президента в 2020 году

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен вновь принять участие в выборах главы государства.
Полит.ру 05:25
Политика

В Тбилиси начался митинг оппозиции

Интерфакс 07:27
Политика

Песков назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

Срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса истекает 31 декабря, и "все рассчитывают на то, что украинская сторона понимает, как они будут себя вести и что будут делать с этим законом", отметил пресс-секретарь президента.
Вести.Ru 05:44
Фигурное катание

Медведева потеряла шансы на выход в финал Гран-при

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева потеряла шансы на выход в финал серии Гран-при сезона-2019/20.
Нева Спорт 03:06
Гаджеты

China Mobile назвала лучший смартфон 2019 года

Компания назвала лучший смартфон 2019 года, большая часть наград досталась линейке Huawei Mate 30.
Дни24 04:11
Авто

Стала известна динамика цен на Chevrolet Niva за последние 2 года

Автоновости дня 00:27
Общество

Скончался фотограф Терри О’Нилл

Актуальные Новости 07:16
Общество

В Иране не прекращаются акции протеста из-за роста цен на бензин

Акция протеста вспыхнула в Тегеране в пятницу после того, как правительство страны объявило о решении повысить в два раза цены на бензин.
Российская газета 05:41
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Газета.Ru вчера в 03:40
Происшествия

На Украине загорелся поезд с пассажирами

Взгляд.ру 05:32
Армия и оружие

Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
RT на русском вчера в 04:11
Футбол

Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии.
Газета.Ru 01:19
Шоу-бизнес

Рудковская поделилась совместной фотографией с расчленителем Соколовым

По словам Рудковской, снимок был сделан в 2007 году.
iReactor 06:03
Общество

За преступления при строительстве Восточного осуждены 58 человек

Следственный комитет России сообщил, что по факту растрат, мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный осуждены 58 человек.
RT на русском 06:38
Политика

Лукашенко потребовал от России денег за охрану границы

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что российская сторона должна Белоруссии денег за охрану границы, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:35
Происшествия

Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области

В Рязанской области в посёлке Листвянка упал беспилотный авиационный комплекс «Орион».
RT на русском вчера в 10:58
Происшествия

В Индии умер слон-убийца по кличке бен Ладен

В Индии умер слон-убийца по кличке бен Ладен (отсылка к основателю запрещенной в России террористической организации "Аль-Каида"* Усаме бен Ладену), сообщили местные СМИ.
РИА Новости 07:18
Здоровье

С 22 ноября изменится порядок медосвидетельствования водителей

Изменения предусматривают направление водителя на дополнительное медицинское обследование, которое включает в себя, помимо обследования психиатром-наркологом, обязательное инструментальные лабораторные исследования для диагностики употребления психоактивных веществ и заболеваний, препятствующих управлению транспортными средствами.
MariMedia 03:18
Авто

Китайцы выпустили кроссовер с расходом топлива 1,3 литра на 100 км

Электрифицированный GS4 PHEV отличился очень маленьким расходом топлива, так, заявленный расход бензина по циклу NEDC достигает 1,3 литра на 100 километров пути.
Тарантас Ньюс вчера в 14:11
Кино

Фильм «Джокер» собрал в прокате более 1 млрд долларов

Афиша Daily 15 ноября в 15:40
Экономика

СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Газета.Ru 04:04
Культура

Русофоб Ходорковский перестал скрывать, что спонсирует блогера Дудя

Известный российский блогер Юрий Дудь стал лауреатом премии «Профессия – журналист», учрежденной организацией «Открытая Россия» (признана нежелательной в РФ) беглого олигарха Михаила Ходорковского.
Слово и Дело 07:53
Спорт

Союз биатлонистов назвал срок определения состава сборной России

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков заявил, что правление организации утвердит окончательный состав национальной сборной на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU в понедельник, 18 ноября.
РБК 07:51
Происшествия

С убитой пятилетней девочкой пришел проститься почти весь район

Вести.Ru 05:58
Армия и оружие

Раскрыты угрозы бойцов ВСУ в Иловайском котле убивать каждые 15 минут

Lenta.ru 15 ноября в 07:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное