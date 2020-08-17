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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко назвал условия передачи полномочий президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал перераспределять властные полномочия в стране через конституционный процесс. Об этом он заявил во время встречи с работниками Минского завода колесных тягачей. "Но не под давлением и не через улицу", — уточнил глава государства.В источнике
Подробнее о событии
Известия

Лукашенко назвал условие проведения новых выборов в Белоруссии

Известия10:06
ТАСС

Лукашенко «по-мужски поговорил» с рабочими. Не все захотели его услышать

ТАСС09:16
РИА Новости

Лукашенко назвал условия передачи полномочий президента

РИА Новости08:43
Газета.Ru

Лукашенко назвал условие передачи полномочий

Газета.Ru06:48
РБК

Лукашенко назвал условие передачи своих полномочий

РБК07:47
Lenta.ru

Лукашенко объявил о готовности передать полномочия

Lenta.ru06:56
Российская газета

Лукашенко заявил о возможности изменений в конституции Беларуси

Российская газета04:41
КП - Беларусь

Лукашенко про изменение Конституции: Нельзя эту Конституцию никому отдавать - будет беда

КП - Беларусь04:56

Белорусский металлургический завод восстановил работу

Белорусский металлургический завод (БМЗ) восстановил работу в штатном режиме - доменные печи выведены в нормальный режим после приостановки в рамках акции протеста, сообщили РИА Новости в администрации предприятия.
РИА Новости10:34
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Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
BFM.ru10:19
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Власти Чувашии субсидируют 70% затрат на реабилитацию ковидных больных

Стоимость двенадцатидневного курса лечения с круглосуточным пребыванием в стационаре оценили в 11 тысяч рублей Бюджет Чувашии субсидирует 70% затрат от стоимости пребывания в круглосуточном стационаре пациентов, которым требуется реабилитация после перенесенного коронавируса, а также пациентов с хроническими заболеваниями.
Мой город Чебоксары06:27
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Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что рефери Василий Казарцев и Алексей Еськов, работавшие на скандальном матче первого тура Премьер-лиги между "Спартаком" и "Сочи" (2:2), отстранены от судейства.
Российская газета12:20

В Минске задержали мужчину, угнавшего грузовик для блокировки дороги

Задержан житель Минска, который в группе с другими неустановленными лицами угнал грузовик для блокировки дороги во время акций протеста в белорусской столице после президентских выборов, сообщила в понедельник пресс-служба следственного комитета страны.
РИА Новости11:38
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Сбербанк вновь снизил ставки по рублевым вкладам

Ранее, со 2 июля по 16 августа, самая высокая ставка среди основных рублевых вкладов Сбербанка была по вкладу «Сохраняй» – 3,5% при условии открытия депозита на 6–12 месяцев и внесения на него суммы не менее 400 000 руб.
Ведомости05:50
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