Лукашенко назвал условия передачи полномочий президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал перераспределять властные полномочия в стране через конституционный процесс. Об этом он заявил во время встречи с работниками Минского завода колесных тягачей. "Но не под давлением и не через улицу", — уточнил глава государства.