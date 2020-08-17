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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко назвал условия передачи полномочий президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал перераспределять властные полномочия в стране через конституционный процесс. Об этом он заявил во время встречи с работниками Минского завода колесных тягачей. "Но не под давлением и не через улицу", — уточнил глава государства.В источнике
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Интерфакс

Что произошло за день: понедельник, 17 августа

Интерфакс13:54
Известия

Лукашенко назвал условие проведения новых выборов в Белоруссии

Известия10:06
Российская газета

Лукашенко заявил о возможности изменений в конституции Беларуси

Российская газета04:41
Газета.Ru

Лукашенко назвал условие передачи полномочий

Газета.Ru06:48
ТАСС

«Беларусь 1» в новостях обратила внимание на слова Лукашенко о новой конституции

ТАСС08:45
Lenta.ru

Лукашенко объявил о готовности передать полномочия

Lenta.ru06:56
РИА Новости

Лукашенко назвал условия передачи полномочий президента

РИА Новости08:43
КП - Беларусь

Лукашенко про изменение Конституции: Нельзя эту Конституцию никому отдавать - будет беда

КП - Беларусь04:56

У журналистов пресс-пула Мишустина выявлены новые случаи коронавируса

У журналистов правительственного пресс-пула, которые сопровождают премьера России Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, в ходе регулярного тестирования выявлены новые положительные тесты на коронавирус.
Вести.Ru11:28
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Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что рефери Василий Казарцев и Алексей Еськов, работавшие на скандальном матче первого тура Премьер-лиги между "Спартаком" и "Сочи" (2:2), отстранены от судейства.
Российская газета12:20

В МИД России оценили соглашение об увеличении контингента США в Польше

Наращивание военного присутствия США в Польше будет способствовать эскалации напряженности у западных границ России, заявила в понедельник, 17 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.
Известия13:58
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русском11:45
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