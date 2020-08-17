Лукашенко назвал условия передачи полномочий президента
Смотрите также
Трамп допустил введение запрета в США на работу Alibaba
В Белоруссии оппозиция опубликовала состав координационного совета
Многотысячная акция протеста проходит около СИЗО в Минске
Мосгорсуд признал законным домашний арест Ефремова до января
Лукашенко на вертолете прибыл к бастующим рабочим
В Минске задержали мужчину, угнавшего грузовик для блокирования дороги
На смартфонах Huawei и Honor перестанут работать приложения банков
OnePlus 8 Pro назвали лучшим смартфоном года
В Минске уволили главу театра после поддержки протестов
Меган Маркл вернется в большое кино за 50 млн долларов
Внук Нурсултана Назарбаева Айсултан умер в возрасте 29 лет
С Little Big требуют 12 млн рублей по делу о плагиате
Глава Башкирии отменил встречу с защитниками шихана Куштау
Лукашенко предупредил о превращении Белоруссии в кордон против России
«Ромир» сообщил о резком росте личной инфляции россиян
Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства
«Аэрофлот» надеется на возобновление авиасообщения с ЕС в 2020 году
Анна Лисовская получила 3,5 года колонии за порнографию
Путин представил Лукашенко своё видение ситуации в Белоруссии
«Барселона» подтвердила отставку Сетьена с поста главного тренера
В Москве за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом
В России родителям первоклассников предложили дать выходной 1 сентября
Лукашенко допустил проведение выборов после принятия новой Конституции
Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии
Белорусское правительство сложило полномочия перед Лукашенко
Лукашенко на вертолете прибыл к бастующим рабочим
Лукашенко отказался от новых выборов. Его освистали бастующие рабочие
Лукашенко допустил проведение выборов после принятия новой Конституции
В Белоруссии оппозиция опубликовала состав координационного совета
Многотысячная акция протеста проходит около СИЗО в Минске
Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ
«Барселона» подтвердила отставку Сетьена с поста главного тренера
Прилепин обвинил белорусский спецназ в избиении задержанных россиян
В машине военного атташе России в Нидерландах обнаружили прослушку
Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства
Глава штаба Тихановской призвала начать всеобщую забастовку
Минздрав Белоруссии подтвердил смерть двух участников акций протеста
SANA: при ударе самолета США в Сирии погиб один военный
«Ромир» сообщил о резком росте личной инфляции россиян
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал перераспределять властные полномочия в стране через конституционный процесс. Об этом он заявил во время встречи с работниками Минского завода колесных тягачей. "Но не под давлением и не через улицу", — уточнил глава государства.В источнике
Подробнее о событии