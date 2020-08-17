Лукашенко назвал условия передачи полномочий президента
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал перераспределять властные полномочия в стране через конституционный процесс. Об этом он заявил во время встречи с работниками Минского завода колесных тягачей. "Но не под давлением и не через улицу", — уточнил глава государства.В источнике
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