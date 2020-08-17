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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко назвал условия передачи полномочий президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал перераспределять властные полномочия в стране через конституционный процесс. Об этом он заявил во время встречи с работниками Минского завода колесных тягачей. "Но не под давлением и не через улицу", — уточнил глава государства.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Лукашенко назвал условие передачи своих полномочий

РБК07:47
РИА Новости

Лукашенко назвал условия передачи полномочий президента

РИА Новости08:43
Российская газета

Лукашенко заявил о возможности изменений в конституции Беларуси

Российская газета04:41
Известия

Лукашенко заявил о готовности передать полномочия после голосования по Конституции

Известия06:45
ТАСС

Лукашенко «по-мужски поговорил» с рабочими. Не все захотели его услышать

ТАСС09:16
Lenta.ru

Лукашенко объявил о готовности передать полномочия

Lenta.ru06:56
Газета.Ru

Лукашенко назвал условие передачи полномочий

Газета.Ru06:48
КП - Беларусь

Лукашенко про изменение Конституции: Нельзя эту Конституцию никому отдавать - будет беда

КП - Беларусь04:56

В Минске задержали мужчину, угнавшего грузовик для блокировки дороги

Задержан житель Минска, который в группе с другими неустановленными лицами угнал грузовик для блокировки дороги во время акций протеста в белорусской столице после президентских выборов, сообщила в понедельник пресс-служба следственного комитета страны.
В Минске задержали мужчину, угнавшего грузовик для блокировки дороги
РИА Новости11:38

РФС отстранил арбитра Казарцева за пенальти в матче «Спартак»–«Сочи»

Российский футбольный союз (РФС) отстранил на неопределенное время от судейства главного арбитра встречи «Спартак»–«Сочи» Василия Казарцева за ошибочно назначенный второй пенальти в ворота красно-белых.
Известия11:43

Белорусский металлургический завод восстановил работу

Белорусский металлургический завод (БМЗ) восстановил работу в штатном режиме - доменные печи выведены в нормальный режим после приостановки в рамках акции протеста, сообщили РИА Новости в администрации предприятия.
РИА Новости10:34
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Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
BFM.ru10:19
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Глава Башкирии приостановил разработку шихана Куштау

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на телеграм-канал КушТау on-line, сегодня, шестнадцатого августа, глава республики Башкортостан Радий Хабиров встретился с экоактивистами и рассказал о планах властей республики искать более компромиссное решение.
ToDay News Ufaвчера в 10:08
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Власти Чувашии субсидируют 70% затрат на реабилитацию ковидных больных

Стоимость двенадцатидневного курса лечения с круглосуточным пребыванием в стационаре оценили в 11 тысяч рублей Бюджет Чувашии субсидирует 70% затрат от стоимости пребывания в круглосуточном стационаре пациентов, которым требуется реабилитация после перенесенного коронавируса, а также пациентов с хроническими заболеваниями.
Мой город Чебоксары06:27
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Баффет сделал ставку против экономики США

Популярный блог Zero Hedge написал, что это «сигнал о том, что никто иной, как «Оракул из Омахи», похоже, теперь спокойно делает ставку против Соединенных Штатов», потому что «известный противник инвестиций в золото отказался от акций банков – основы кредитной экономики Америки – в пользу золотодобытчика».
Financial One05:22