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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко назвал условия передачи полномочий президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал перераспределять властные полномочия в стране через конституционный процесс. Об этом он заявил во время встречи с работниками Минского завода колесных тягачей. "Но не под давлением и не через улицу", — уточнил глава государства.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил перед сотрудниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), где он заявил, что он готов пойти на перераспределение властных полномочий в стране в рамках конституционного процесса, передает
 «БелТА».
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РБК

Лукашенко назвал условие передачи своих полномочий

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Лукашенко назвал условия передачи полномочий президента

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