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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

Лукашенко назвал условия передачи полномочий президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности передать полномочия после принятия новой Конституции.В источнике
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Интерфакс

Что произошло за день: понедельник, 17 августа

Интерфаксвчера в 13:54
Газета.Ru

Лукашенко назвал условие передачи полномочий

Газета.Ruвчера в 06:48
Известия

Лукашенко назвал условие проведения новых выборов в Белоруссии

Известиявчера в 10:06
РИА Новости

Лукашенко назвал условия передачи полномочий президента

РИА Новостивчера в 08:43
ТАСС

Лукашенко «по-мужски поговорил» с рабочими. Не все захотели его услышать

ТАССвчера в 09:16
РБК

Лукашенко отказался уходить и пообещал новую Конституцию вместо выборов

РБКвчера в 14:35
Lenta.ru

Лукашенко объявил о готовности передать полномочия

Lenta.ruвчера в 06:56
КП - Беларусь

Лукашенко про изменение Конституции: Нельзя эту Конституцию никому отдавать - будет беда

КП - Беларусьвчера в 04:56

В Благовещенске из-за опасного явления ввели режим ЧС

Благовещенск, 18 августа 2020, 03:50 — REGNUM В Благовещенске Амурской области из-за сильного ливня власти приняли решение ввести режим ЧС и открыть пункты временного размещения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.
REGNUM20:50
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Ирландию обеспокоили российские подлодки у ее западного побережья

Как сообщает The Times, в командовании Сил обороны Ирландии убеждены, что у западного побережья страны в рамках «расширения Москвой своего присутствия в Атлантике» проводят операции российские субмарины, передает RT.
Взгляд.рувчера в 14:22
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«Мы вас ожидали»: появился тизер новой игры про Бэтмена от WB Montreal

В Twitter студии WB Montreal появился свежий тизер новой игры про Бэтмена, в котором снова мелькают намёки на Суд Сов. В нём показывают своеобразный прицел, в центре которого мелькают разные знаки.
Игромания.рувчера в 11:31
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Самолет Минобороны эвакуировал из Сирии 26 российских детей

Борт Минобороны России впервые после введения ограничений из-за COVID-19 доставил в РФ из Сирии 26 российских детей, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Газета.Ru18:33
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Таяние льда в Гренландии ускоряется и уже прошло точку невозврата

Открытие, опубликованное 13 августа, в журнале Nature Communications Earth and Environment, значит, что ледники Гренландии прошли своего рода переломный момент, когда снегопад, ежегодно пополняющий ледяной покров, не успевает за льдом, который течет в океан с ледников.
Сайт интересных новостей16 августа в 03:52
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