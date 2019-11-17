Политика

ИзвестияИзвестияЛукашенко назвал условия подписания дорожных карт по интеграции с РФ

Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашено.
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с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет подписывать ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции, передает
 БелТА.
РБК04:26

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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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