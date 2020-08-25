Кремль оценил желание белорусской оппозиции сотрудничать с Россией

Кремль может только приветствовать желание оппозиционеров Белоруссии развивать отношения с Россией, но не видели единой позиции от них на этот счет, заявил 25 августа пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.