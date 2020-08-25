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Российская газета
Российская газета

Лукашенко назвал ветеранов опорой государственности Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что в текущей ситуации, в которой оказалась республика, ветераны являются опорой белорусской государственности.В источнике
С чего всё началось
Он также задал чиновникам вопрос о влиянии формирования бюджета на зарплаты, отметив, что у бюджетников они должны составлять 80% от средних по стране, передаёт
 БелТА.
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Лукашенко назвал пенсионеров «опорой государственности»

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