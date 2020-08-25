Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

"В ходе аудита установлено, что на 1 января 2020 года из-за несвоевременного поступления сведений о смерти и снятия средств с банковского счета родственниками умершего пенсионера, переплаты пенсий только в двух территориальных органах ПФР составили 377,035 миллиона рублей", – отмечается в отчете Счетной палаты.