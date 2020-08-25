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Российская газета
Российская газета

Лукашенко назвал ветеранов опорой государственности Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что в текущей ситуации, в которой оказалась республика, ветераны являются опорой белорусской государственности.В источнике
С чего всё началось
Он также задал чиновникам вопрос о влиянии формирования бюджета на зарплаты, отметив, что у бюджетников они должны составлять 80% от средних по стране, передаёт
 БелТА.
News.ru05:44
Подробнее о событии
Газета.Ru

Лукашенко считает ветеранов опорой государственности

Газета.Ru05:29
News.ru

Лукашенко заявил, что ветераны стали опорой государственности

News.ru05:44
Московский Комсомолец

Лукашенко назвал ветеранов опорой белорусской государственности

Московский Комсомолец05:38
ИА Красная Весна

Лукашенко назвал самых надежных людей, которых обижать государству нельзя

ИА Красная Весна06:30
Российская газета

Лукашенко назвал ветеранов опорой государственности Беларуси

Российская газета05:54
Царьград

«Это святое»: Лукашенко назвал достойный размер пенсий

Царьград05:28
Lenta.ru

Лукашенко пообещал не обидеть опору Белоруссии

Lenta.ru04:49
КП - Беларусь

Лукашенко о пенсиях: Ветераны оказались самыми надежными людьми, если мы их обидим - мы не власть и не государство

КП - Беларусь05:35

Умер народный артист России, солист Большого театра Владимир Никонов

«Сегодня в 67-й больнице на 83-м году жизни скоропостижно скончался народный артист России, с 1957-го по 1978-й год солист балета Большого театра России, педагог-репетитор Владимир Леонидович Никонов», — говорится в сообщении пресс-службы.
Умер народный артист России, солист Большого театра Владимир Никонов
REGNUM08:31
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Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

"В ходе аудита установлено, что на 1 января 2020 года из-за несвоевременного поступления сведений о смерти и снятия средств с банковского счета родственниками умершего пенсионера, переплаты пенсий только в двух территориальных органах ПФР составили 377,035 миллиона рублей", – отмечается в отчете Счетной палаты.
Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
Вести.Ru03:49

Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей по делу Навального

Глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников подверг сомнению выводы врачей немецкой клиники «Шарите» о предполагаемом отравлении основателя ФБК Алексея Навального.
Ведомости05:50
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Члена КС оппозиции Белоруссии Дылевского арестовали на десять суток

Заводской суд Минска приговорил члена координационного совета оппозиции Белоруссии, лидера забастовочного комитета МТЗ Сергея Дылевского к десяти суткам ареста за организацию несанкционированной акции.
RT на русском09:17
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Кремль ответил на обвинения в адрес властей России из-за Навального

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения в адрес российских властей в причастности к случившемуся с оппозиционером Алексеем Навальным, госпитализированным с интоксикацией.
Lenta.ru06:01
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42-летнюю жену Ивана Урганта приняли за его старшую дочь

Некоторые в комментариях заметили, что 42-летняя Наталья в футболке, джинсовке и солнцезащитных очках выглядит не на свой возраст, а гораздо моложе, и её легко спутать с её дочерью Эрикой от первого брака, или принять за сестру своих детей.
Discover2406:34
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