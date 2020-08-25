Лукашенко потребовал обеспечить выплаты пенсионерам Белоруссии

Президент республики Александр Лукашенко заявил об этом на встрече с главой Минфина Юрием Селиверстовым. Ежемесячно пенсионеры Белоруссии должны получать выплату, которая будет составлять около 40% от среднего дохода.