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Российская газета
Российская газета

Лукашенко назвал ветеранов опорой государственности Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что в текущей ситуации, в которой оказалась республика, ветераны являются опорой белорусской государственности.В источнике
С чего всё началось
Он также задал чиновникам вопрос о влиянии формирования бюджета на зарплаты, отметив, что у бюджетников они должны составлять 80% от средних по стране, передаёт
 БелТА.
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Российская газета

Лукашенко назвал ветеранов опорой государственности Беларуси

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Лукашенко пообещал не обидеть опору Белоруссии

Lenta.ru04:49
Московский Комсомолец

Лукашенко назвал ветеранов опорой белорусской государственности

Московский Комсомолец05:38
Газета.Ru

Лукашенко считает ветеранов опорой государственности

Газета.Ru05:29
Царьград

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Царьград05:28
Росбалт

Лукашенко назвал пенсионеров «опорой государственности»

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Лукашенко заявил, что ветераны стали опорой государственности

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КП - Беларусь

Лукашенко о пенсиях: Ветераны оказались самыми надежными людьми, если мы их обидим - мы не власть и не государство

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НК РФ дает возможность учесть при исчислении вмененного налога фактическое количество отработанных налогоплательщиком дней, только если постановка на учет или снятие с него произошли не с начала месяца.
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Начался он неожиданно после нескольких слов Соболева в передаче на YouTube-канале "Красава", где Александр высказался о Дзюбе, а также упрекнул его в том, что Артем не поддержал тогда еще своего одноклубника Александра Кокорина, арестованного и осужденного за участие в драках в Москве в октябре 2018-го.
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В Киеве заявили о переносе встречи советников нормандского формата

«Встреча советников лидеров государств — участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции», — говорится в сообщении в Twitter.
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