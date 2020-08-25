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Российская газета
Российская газета

Лукашенко назвал ветеранов опорой государственности Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что в текущей ситуации, в которой оказалась республика, ветераны являются опорой белорусской государственности.В источнике
С чего всё началось
Он также задал чиновникам вопрос о влиянии формирования бюджета на зарплаты, отметив, что у бюджетников они должны составлять 80% от средних по стране, передаёт
 БелТА.
News.ru05:44
Подробнее о событии
Российская газета

Лукашенко назвал ветеранов опорой государственности Беларуси

Российская газета05:54
Газета.Ru

Лукашенко считает ветеранов опорой государственности

Газета.Ru05:29
Московский Комсомолец

Лукашенко назвал ветеранов опорой белорусской государственности

Московский Комсомолец05:38
ИА Красная Весна

Лукашенко назвал самых надежных людей, которых обижать государству нельзя

ИА Красная Весна06:30
News.ru

Лукашенко заявил, что ветераны стали опорой государственности

News.ru05:44
Росбалт

Лукашенко назвал пенсионеров «опорой государственности»

Росбалт05:22
Lenta.ru

Лукашенко пообещал не обидеть опору Белоруссии

Lenta.ru04:49
КП - Беларусь

Лукашенко о пенсиях: Ветераны оказались самыми надежными людьми, если мы их обидим - мы не власть и не государство

КП - Беларусь05:35

Кремль ответил на обвинения в адрес властей России из-за Навального

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения в адрес российских властей в причастности к случившемуся с оппозиционером Алексеем Навальным, госпитализированным с интоксикацией.
Кремль ответил на обвинения в адрес властей России из-за Навального
Lenta.ru06:01
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Законопроект о продлении ЕНВД до 2025 года внесен в Госдуму

Москва, 25 августа 2020, 13:06 — REGNUM Законопроект, продлевающий действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 25 августа.
REGNUM06:06

Невеста борца Заурбека Сидакова пыталась покончить с собой

Напомним, очевидцы бракосочетания рассказали, что в ходе свадебного банкета 24-летний жених, всемирно известный борец Заурбек Сидаков, а также родители молодых и некоторые гости получили на свои телефоны непристойные видео с участием 25-летней Мадины, невесты Заурбека.
SakhaPress.ruвчера в 21:20
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Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

"Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
РИА Новости03:20
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Белоруссия договорилась с Россией о поставках вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко договорились, чтобы республика стала первой страной, куда доставят отечественную вакцину от коронавируса.
ФедералПрессвчера в 10:30
1,4K

Омские врачи не признают наличие у Навального признаков отравления

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа, заведующий отделением острых отравлений бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1", доктор медицинских наук Александр Сабаев прокомментировал информацию немецких коллег о том, что причиной тяжелого состояния политика Алексея Навального стало отравление.
Континент Сибирь Online02:43
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В Сеуле полагают, что глава КНДР давно лежит в коме

Пхеньян, 25 августа 2020, 13:36 — REGNUM Руководитель КНДР Ким Чен Ын жив, но последние месяцы находится в коме, так считает помощник бывшего президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна Чан Сон Мин. Об этом сообщает американское издание The New York Post.
REGNUM06:36
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Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новости02:03
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Экс-мэра Пензы Александра Пашкова взяли под стражу в зале суда

Во вторник, 25 августа, Ленинский районный суд Пензы вынес приговор учредителю ООО ЦСК «Сигма» Сергею Богунову и Александру Пашкову, в прежние годы занимавшему должности главы администрации областного центра, заместителя губернатора и зампреда правительства.
ПензаИнформ05:31
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