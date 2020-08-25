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Российская газета
Российская газета

Лукашенко назвал ветеранов опорой государственности Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что в текущей ситуации, в которой оказалась республика, ветераны являются опорой белорусской государственности.В источнике
С чего всё началось
Он также задал чиновникам вопрос о влиянии формирования бюджета на зарплаты, отметив, что у бюджетников они должны составлять 80% от средних по стране, передаёт
 БелТА.
News.ru05:44
Подробнее о событии
Российская газета

Лукашенко назвал ветеранов опорой государственности Беларуси

Российская газета05:54
Газета.Ru

Лукашенко считает ветеранов опорой государственности

Газета.Ru05:29
Московский Комсомолец

Лукашенко назвал ветеранов опорой белорусской государственности

Московский Комсомолец05:38
News.ru

Лукашенко заявил, что ветераны стали опорой государственности

News.ru05:44
Царьград

«Это святое»: Лукашенко назвал достойный размер пенсий

Царьград05:28
Росбалт

Лукашенко назвал пенсионеров «опорой государственности»

Росбалт05:22
Lenta.ru

Лукашенко пообещал не обидеть опору Белоруссии

Lenta.ru04:49
КП - Беларусь

Лукашенко о пенсиях: Ветераны оказались самыми надежными людьми, если мы их обидим - мы не власть и не государство

КП - Беларусь05:35

Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Начался он неожиданно после нескольких слов Соболева в передаче на YouTube-канале "Красава", где Александр высказался о Дзюбе, а также упрекнул его в том, что Артем не поддержал тогда еще своего одноклубника Александра Кокорина, арестованного и осужденного за участие в драках в Москве в октябре 2018-го.
Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой
Газета.Ru11:04

Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей по делу Навального

Глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников подверг сомнению выводы врачей немецкой клиники «Шарите» о предполагаемом отравлении основателя ФБК Алексея Навального.
Ведомости05:50
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В России приставы взыскали за три года более 2 трлн рублей

"Если в общем брать цифровые параметры исполнительного производства, было взыскано за три года более 2 триллионов рублей, в консолидированный бюджет тоже за три года было взыскано порядка 725 миллиардов рублей", - сказал Аристов.
ТАСС07:51
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Дума проверит ситуацию с Навальным на предмет иностранной провокации

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции проверит обстоятельства произошедшего с оппозиционером Алексеем Навальным на предмет вмешательства иностранных государств, заявил во вторник спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Интерфакс11:26
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Башкирский суд рассмотрел жалобы на аресты защитников Куштау

Верховный суд Башкирии за два дня рассмотрел 16 жалоб на постановления районного суда об арестах участников конфликта на горе Куштау, где экозащитники протестовали против разработки шихана содовой компанией, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости07:54
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