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Российская газета
Российская газета

Лукашенко назвал ветеранов опорой государственности Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что в текущей ситуации, в которой оказалась республика, ветераны являются опорой белорусской государственности.В источнике
С чего всё началось
Он также задал чиновникам вопрос о влиянии формирования бюджета на зарплаты, отметив, что у бюджетников они должны составлять 80% от средних по стране, передаёт
 БелТА.
News.ru05:44
Подробнее о событии
Российская газета

Лукашенко назвал ветеранов опорой государственности Беларуси

Российская газета05:54
Царьград

«Это святое»: Лукашенко назвал достойный размер пенсий

Царьград05:28
Московский Комсомолец

Лукашенко назвал ветеранов опорой белорусской государственности

Московский Комсомолец05:38
Газета.Ru

Лукашенко считает ветеранов опорой государственности

Газета.Ru05:29
News.ru

Лукашенко заявил, что ветераны стали опорой государственности

News.ru05:44
Росбалт

Лукашенко назвал пенсионеров «опорой государственности»

Росбалт05:22
Lenta.ru

Лукашенко пообещал не обидеть опору Белоруссии

Lenta.ru04:49
КП - Беларусь

Лукашенко о пенсиях: Ветераны оказались самыми надежными людьми, если мы их обидим - мы не власть и не государство

КП - Беларусь05:35

Число погибших в ДТП с бензовозом на КАД увеличилось до трех человек

Ранее ivbg.ru писал, что 24 августа на КАД произошло массовое ДТП - водитель легковушки врезался в бензовоз, в результате столкновения оба автомобиля, пробив ограждение, вылетели на внешнюю сторону КАД и протаранили семь автомобилей.
Ivbg.ru09:33
147

Минздрав начнет набор добровольцев на испытания вакцины «Спутник V»

Набор добровольцев для участия в пострегистрационных испытаниях российской вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V" начнется уже на следующей неделе, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Газета.Ru04:27
73

Российский МИД сообщил о предостережении Вашингтону по Белоруссии

Россия предостерегла США от вмешательства во внутренние дела Белоруссии, соответствующее заявление было сделано в ходе встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова и первого заместителя госсекретаря США Стивена Бигана в Москве, говорится на сайте МИДа.
РБК12:34
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Члены СБ ООН не поддержали США в восстановлении санкций против Ирана

На прошлой неделе спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что восстановление санкций ООН против Ирана окажет большое давление на исламскую республику и вернет Тегеран за стол переговоров.
Известия12:11
73

Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъ12:50
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В России начались государственные испытания ЗРС С-500

В беседе с журналистами в рамках проходящего Международного форума «Армия-2020» вице-премьер Юрий Борисов сообщил о начавшихся государственных испытаниях новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500.
Военное деловчера в 08:57
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Экс-судья определил возможный срок наказания для Ефремова

Преступление, в котором обвиняется Ефремов, предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении или колонии общего режима, при этом после отбывания половины срока становится возможным условно-досрочное освобождение, рассказал Меликов.
Газета.Ru02:19
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В Киеве заявили о переносе встречи советников нормандского формата

«Встреча советников лидеров государств — участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском09:29
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