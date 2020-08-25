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Российская газета
Российская газета

Лукашенко назвал ветеранов опорой государственности Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что в текущей ситуации, в которой оказалась республика, ветераны являются опорой белорусской государственности.В источнике
С чего всё началось
Он также задал чиновникам вопрос о влиянии формирования бюджета на зарплаты, отметив, что у бюджетников они должны составлять 80% от средних по стране, передаёт
 БелТА.
News.ru05:44
Подробнее о событии
Российская газета

Лукашенко назвал ветеранов опорой государственности Беларуси

Российская газета05:54
News.ru

Лукашенко заявил, что ветераны стали опорой государственности

News.ru05:44
Царьград

«Это святое»: Лукашенко назвал достойный размер пенсий

Царьград05:28
ИА Красная Весна

Лукашенко назвал самых надежных людей, которых обижать государству нельзя

ИА Красная Весна06:30
Газета.Ru

Лукашенко считает ветеранов опорой государственности

Газета.Ru05:29
Московский Комсомолец

Лукашенко назвал ветеранов опорой белорусской государственности

Московский Комсомолец05:38
Lenta.ru

Лукашенко пообещал не обидеть опору Белоруссии

Lenta.ru04:49
КП - Беларусь

Лукашенко о пенсиях: Ветераны оказались самыми надежными людьми, если мы их обидим - мы не власть и не государство

КП - Беларусь05:35

В Москве арестован глава Агентства кибербезопасности

В Москве по решению Пресненского суда арестован руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц.
BFM.ruвчера в 12:59
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У «Родины» - новый дизайн формы

В новом комплекте кировчане будут играть на Кубке России-2020 и Чемпионате страны 20/21 гг. Отмененный сегодня матч, в котором кировская «Родина» должна была сыграть с «Динамо-Крылатским» не позволил хоккеистам нашей ледовой дружины презентовать новую игровую форму.
Первоисточник09:46

Члена КС оппозиции Белоруссии Дылевского арестовали на десять суток

Заводской суд Минска приговорил члена координационного совета оппозиции Белоруссии, лидера забастовочного комитета МТЗ Сергея Дылевского к десяти суткам ареста за организацию несанкционированной акции.
RT на русском09:17
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Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

"В ходе аудита установлено, что на 1 января 2020 года из-за несвоевременного поступления сведений о смерти и снятия средств с банковского счета родственниками умершего пенсионера, переплаты пенсий только в двух территориальных органах ПФР составили 377,035 миллиона рублей", – отмечается в отчете Счетной палаты.
Вести.Ru03:49
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Зинченко не наказали за слова его жены о Гвардиоле

Футбольный блогер Василий Уткин сообщил, что пока полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко не стали наказывать за критические стрелы, которые его жена Влада Седан пустила в адрес рулевого «горожан» Хосепа Гвардиолы.
ProstoProSportвчера в 13:24

В Киеве заявили о переносе встречи советников нормандского формата

«Встреча советников лидеров государств — участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском09:29
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Путин освободил от должности замглавы ФСИН Бурыкина

«Освободить Бурыкина Владимира Николаевича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний — начальника управления следственных изоляторов центрального подчинения Федеральной службы исполнения наказаний», — говорится в документе.
RT на русском09:52

Упражнения для снижения риска инсульта и рака перечислил эндокринолог

Испытуемые три месяца совершали прогулки на велосипедах, после чего их анализы показали снижение плохого холестерина и уменьшение уровня эстрадиола, который является одним из самых точных онкомаркеров.
Evo-rus.com06:06
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