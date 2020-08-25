Лукашенко назвал ветеранов опорой государственности Беларуси
Смотрите также
В Москве останется один троллейбусный маршрут
Клиника Charite в Германии подтвердила отравление Алексея Навального
Члена КС оппозиции Белоруссии Дылевского арестовали на десять суток
Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
Оппозиция заявила о готовности к переговорам с Лукашенко
В Киеве заявили о переносе встречи советников нормандского формата
Путин призвал главу ФССП взять под контроль деятельность коллекторов
Александр Поветкин победил Уайта в пятом раунде
В Ингушетии девять человек пострадали в ходе перестрелки
Авиаполк бомбардировщиков Су-34 передислоцируют в Воронеж в октябре
Из-за пожара в заповеднике под Анапой эвакуировали 1000 туристов
Песков ответил на обвинения в адрес России по делу Навального
Оппозиция заявила о готовности к переговорам с Лукашенко
Путин призвал главу ФССП взять под контроль деятельность коллекторов
Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes
В Киеве заявили о переносе встречи советников нормандского формата
В Москве останется один троллейбусный маршрут
Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что в текущей ситуации, в которой оказалась республика, ветераны являются опорой белорусской государственности.В источнике
С чего всё началось
Он также задал чиновникам вопрос о влиянии формирования бюджета на зарплаты, отметив, что у бюджетников они должны составлять 80% от средних по стране, передаёт
БелТА.
Подробнее о событии