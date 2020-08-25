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Российская газета
Российская газета

Лукашенко назвал ветеранов опорой государственности Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что в текущей ситуации, в которой оказалась республика, ветераны являются опорой белорусской государственности.В источнике
С чего всё началось
Он также задал чиновникам вопрос о влиянии формирования бюджета на зарплаты, отметив, что у бюджетников они должны составлять 80% от средних по стране, передаёт
 БелТА.
News.ru05:44
Подробнее о событии
Газета.Ru

Лукашенко считает ветеранов опорой государственности

Газета.Ru05:29
News.ru

Лукашенко заявил, что ветераны стали опорой государственности

News.ru05:44
Московский Комсомолец

Лукашенко назвал ветеранов опорой белорусской государственности

Московский Комсомолец05:38
ИА Красная Весна

Лукашенко назвал самых надежных людей, которых обижать государству нельзя

ИА Красная Весна06:30
Российская газета

Лукашенко назвал ветеранов опорой государственности Беларуси

Российская газета05:54
Росбалт

Лукашенко назвал пенсионеров «опорой государственности»

Росбалт05:22
Lenta.ru

Лукашенко пообещал не обидеть опору Белоруссии

Lenta.ru04:49
КП - Беларусь

Лукашенко о пенсиях: Ветераны оказались самыми надежными людьми, если мы их обидим - мы не власть и не государство

КП - Беларусь05:35

Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей по делу Навального

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Ведомости05:50
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Почему индийские Су-30МКИ стоят дороже российских Су-30СМ

Су-30МКИ, составляющие основу индийского флота, стоят почти в два раза дороже новых российских Су-30СМ. Есть несколько причин, почему так происходит: в частности, меньшие масштабы производства и менее эффективные производственные линии.
Российская газета04:03

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Пхеньян, 25 августа 2020, 13:36 — REGNUM Руководитель КНДР Ким Чен Ын жив, но последние месяцы находится в коме, так считает помощник бывшего президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна Чан Сон Мин. Об этом сообщает американское издание The New York Post.
REGNUM06:36
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