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Российская газета
Российская газета

Лукашенко назвал ветеранов опорой государственности Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что в текущей ситуации, в которой оказалась республика, ветераны являются опорой белорусской государственности.В источнике
С чего всё началось
Он также задал чиновникам вопрос о влиянии формирования бюджета на зарплаты, отметив, что у бюджетников они должны составлять 80% от средних по стране, передаёт
 БелТА.
News.ruвчера в 05:44
Подробнее о событии
Российская газета

Лукашенко назвал ветеранов опорой государственности Беларуси

Российская газетавчера в 05:54
News.ru

Лукашенко заявил, что ветераны стали опорой государственности

News.ruвчера в 05:44
Газета.Ru

Лукашенко считает ветеранов опорой государственности

Газета.Ruвчера в 05:29
Московский Комсомолец

Лукашенко назвал ветеранов опорой белорусской государственности

Московский Комсомолецвчера в 05:38
Царьград

«Это святое»: Лукашенко назвал достойный размер пенсий

Царьградвчера в 05:28
Росбалт

Лукашенко назвал пенсионеров «опорой государственности»

Росбалтвчера в 05:22
Lenta.ru

Лукашенко пообещал не обидеть опору Белоруссии

Lenta.ruвчера в 04:49
КП - Беларусь

Лукашенко о пенсиях: Ветераны оказались самыми надежными людьми, если мы их обидим - мы не власть и не государство

КП - Беларусьвчера в 05:35

Иконы и личные вещи Татьяны Дорониной вынесли из ее гримерки во МХАТе

Дмитрий Корепин, который тоже уже не работает в театре, рассказал, что новое руководство распорядилось вывезти все иконы и вещи Дорониной из гримерки, поскольку мстит легендарной актрисе за то, что она не выходит на контакт с руководством.
Evo-rus.comвчера в 04:10
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Сенатор-республиканец: Байден на посту президента втянет США в войну

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден привык решать вопросы войнами, поэтому в случае победы на выборах он может развязать войну с участием американского государства. такое заявление сделал сенатор-республиканец Рэнд Пол.
Политика Сегодня22:12
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США арестовали гражданина РФ по обвинению в попытке киберпреступления

По обвинению в попытке подкупа сотрудника американской компании с целью совершения киберпреступления в США арестован гражданин РФ Егор Крючков, сообщило американское министерство юстиции.
Интерфакс20:18
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Сбербанк сообщил о запуске льготных образовательных кредитов под 3%

Сбербанк начнет выдавать образовательные кредиты с господдержкой под 3% годовых без залога и поручителей, сообщил журналистам через пресс-службу первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Ведомостивчера в 05:08

«Северный поток – 2» требуют остановить из-за отравления Навального

В немецком деловом издании Handelsblatt опубликованы призывы остановить газопровод «Северный поток – 2», а также наложить арест на недвижимость и запретить проживание или обучение членам семей российских чиновников.
Независимая газетавчера в 13:22
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Госдеп поддержал требование ЕС о расследовании отравления Навального

Если информация об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального подтвердится, то США поддержат призыв Евросоюза провести полное расследование этого инцидента и готовы предоставить для этого необходимую помощь.
РБКвчера в 13:07
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