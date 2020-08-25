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Российская газета
Российская газета

Лукашенко назвал ветеранов опорой государственности Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что в текущей ситуации, в которой оказалась республика, ветераны являются опорой белорусской государственности.В источнике
С чего всё началось
Он также задал чиновникам вопрос о влиянии формирования бюджета на зарплаты, отметив, что у бюджетников они должны составлять 80% от средних по стране, передаёт
 БелТА.
News.ru05:44
Подробнее о событии
Российская газета

Лукашенко назвал ветеранов опорой государственности Беларуси

Российская газета05:54
Lenta.ru

Лукашенко пообещал не обидеть опору Белоруссии

Lenta.ru04:49
Московский Комсомолец

Лукашенко назвал ветеранов опорой белорусской государственности

Московский Комсомолец05:38
Газета.Ru

Лукашенко считает ветеранов опорой государственности

Газета.Ru05:29
Царьград

«Это святое»: Лукашенко назвал достойный размер пенсий

Царьград05:28
Росбалт

Лукашенко назвал пенсионеров «опорой государственности»

Росбалт05:22
News.ru

Лукашенко заявил, что ветераны стали опорой государственности

News.ru05:44
КП - Беларусь

Лукашенко о пенсиях: Ветераны оказались самыми надежными людьми, если мы их обидим - мы не власть и не государство

КП - Беларусь05:35

Выросло число жертв массовой аварии на КАД Петербурга

По данным УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 24 августа около 14:10 мск во Всеволожском районе водитель легкового автомобиля Skoda на 48 км внутреннего кольца КАД совершил столкновение с грузовым бензовозом Volvo, после чего обе машины, пробив ограждение, выехали на внешнее кольцо КАД.
Выросло число жертв массовой аварии на КАД Петербурга
REGNUM06:50
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Россия отправила Белоруссии документы по вакцине от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Москва направила в Минск документы о российской вакцине от коронавируса, белорусская сторона подтвердила заинтересованность в проведении пострегистрационных испытаний.
RT на русском07:10
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Кравчук допустил готовность Украины возобновить подачу воды в Крым

"В случае гуманитарной катастрофы Украина готова возобновить подачу воды в Крым для нужд населения, но не для промышленных предприятий и военных баз, сообщил глава делегации Киева в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук", - сообщает телеграм-канал "Раньше всех".
SM News02:13
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РФС отклонил претензии «Урала» по судейству в матче с «Рубином»

Матч второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским "Рубином" и "Уралом" прошел 15 августа и завершился вничью со счетом 1:1. Команды доигрывали встречу вдесятером, оба мяча были забиты с пенальти, еще один гол "Урала" был отменен из-за офсайда.
ТАСС Спорт07:50

Омские врачи не признают наличие у Навального признаков отравления

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа, заведующий отделением острых отравлений бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1", доктор медицинских наук Александр Сабаев прокомментировал информацию немецких коллег о том, что причиной тяжелого состояния политика Алексея Навального стало отравление.
Континент Сибирь Online02:43
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Кремль ответил на обвинения в адрес властей России из-за Навального

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения в адрес российских властей в причастности к случившемуся с оппозиционером Алексеем Навальным, госпитализированным с интоксикацией.
Lenta.ru06:01
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