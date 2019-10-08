Политика

Lenta.ruLenta.ruЛукашенко назвал войну в Донбассе конфликтом России и Украины

С 2014 года в Донбассе идет конфликт между Россией и Украиной, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он сказал, выступая на международном форуме «Европейская безопасность: отойти от края пропасти», сообщает БЕЛТА.
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Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины

РБК04:46

Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины

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Лукашенко назвал войну в Донбассе конфликтом России и Украины

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Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 15:42, Вашингтон
Политика

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Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на северо-востоке Сирии с постоянными членами Совета безопасности РФ.
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Комитет сената США по разведке представил отчет, согласно которому Россия использовала социальные сети для поддержки американского лидера Дональда Трампа на выборах президента в 2016 году.
Lenta.ru 15:05
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Газета.Ru 14:40
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Минторг США ввел санкции против 28 китайских организаций

Американские власти посчитали, что данные организации противоречат внешнеполитическим интересам США и вовлечены в нарушение прав человека, которые Китай проводит против уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).
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Аргументы и Факты 02:25
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Бывший начальник якутского рудника «Мир» найден мертвым в СИЗО

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Глава ФАС выступил против перевода вагонов на кассетные подшипники

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Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана» о насилии силовиков

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Ранее в Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей» рассказали, что вслед за врачами из-за «нищенских зарплат» из онкоцентра будут массово увольняться медсестры.
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Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
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Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Москва якобы передала Международному трибуналу по морскому праву недостоверную информацию по возврату трёх украинских военных кораблей, задержанных в Керченском проливе.
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Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
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Автомобилисты готовятся к гололеду на дорогах

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Совфед получил данные, указывающие на подготовку беспорядков в российской столице во время выборов в Мосгордуму и начал их анализировать.
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Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и его лейблу Black Star

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Коммерсантъ 13:26
Экономика

Путина предупредили об уходе автобрендов с российского рынка

В своем письме президенту РФ Владимиру Путину российские автодилеры предупредили о возможных последствиях повышения утилизационного сбора.
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«Ак Барс» одержал шестую победу подряд, крупно переиграв «Локомотив»

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Два человека пострадали при столкновении трамваев на востоке Москвы

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Мутации в митохондриях вызвали преждевременное старение мышей

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Билли Айлиш прокомментировала возможность сотрудничества с BTS

Американская певица Билли Айлиш ответила поклонникам о возможном сотрудничестве с K-pop группой BTS во время интервью с NPR Music, видео которого опубликовали зрители в Твиттере.
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Georgian airways готовит иск против России из-за запрета полетов

Грузинская авиакомпания Georgian airways планирует подать иск в Европейский суд против министерства транспорта России за "необоснованное прекращение полетов" и потребовать 25 миллионов долларов компенсации, заявил заявлении гендиректор авиакомпании Роман Бокерия.
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Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
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