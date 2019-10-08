С 2014 года в Донбассе идет конфликт между Россией и Украиной, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он сказал, выступая на международном форуме «Европейская безопасность: отойти от края пропасти», сообщает БЕЛТА.

Лукашенко назвал войну в Донбассе конфликтом России и Украины

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