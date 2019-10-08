Политика
Lenta.ruЛукашенко назвал войну в Донбассе конфликтом России и Украины
С 2014 года в Донбассе идет конфликт между Россией и Украиной, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он сказал, выступая на международном форуме «Европейская безопасность: отойти от края пропасти», сообщает БЕЛТА.
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Политика
Путин обсудил с членами Совбеза РФ обострение на северо-востоке Сирии
Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на северо-востоке Сирии с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Известия 14:39
Политика
Сенат США обвинил Россию в использовании соцсетей для помощи Трампу
Комитет сената США по разведке представил отчет, согласно которому Россия использовала социальные сети для поддержки американского лидера Дональда Трампа на выборах президента в 2016 году.
Lenta.ru 15:05
Наука
«Зарождение» вирусов впервые записали на видео
Американские ученые показали видео, на котором впервые можно увидеть, как формируются вирусы.
МедиаПоток 06 октября в 06:54
Экономика
В ФНС заявили о высоком уровне серых зарплат в России
Федеральная налоговая служба (ФНС) России обеспокоена высоким уровнем теневых зарплат в стране, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
RT на русском 08:03
Армия и оружие
Командиры ВКС получили указание убрать из кабинетов цветы и картины
Командиры воинских частей Воздушно-космических сил с позывными Железняк, Водомер, Зенитка и Болгарин получили указание от главнокомандующего ВКС генерал-полковника Сергея Суровикина убрать из своих кабинетов цветы и картины.
Ридус 03:50
Спорт
Россия передала WADA ответы по делу о данных московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило объяснение от российской стороны по делу возможных махинациях данными московской лаборатории.
Газета.Ru 14:40
Политика
Минторг США ввел санкции против 28 китайских организаций
Американские власти посчитали, что данные организации противоречат внешнеполитическим интересам США и вовлечены в нарушение прав человека, которые Китай проводит против уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).
Известия вчера в 19:15
Интернет
Роскачество составило список лучших мессенджеров
Наиболее защищенными мессенджерами на iOS признаны Wickr Me, Viber, WhatsApp и Wire, а на Android – Wickr Me, Viber, Threema и Signal.
Аргументы и Факты 02:25
Происшествия
Бывший начальник якутского рудника «Мир» найден мертвым в СИЗО
Якутские следователи сегодня днем объявили о смерти бывшего начальника рудника «Мир» Алексея Бурксера.
ФедералПресс 04:54
Экономика
Глава ФАС выступил против перевода вагонов на кассетные подшипники
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила против перевода всех грузовых вагонов на кассетные подшипники вместо более распространенных роликовых.
РБК 09:45
Происшествия
Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана» о насилии силовиков
Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана», организованную движением «Ассоциация худших художников».
Lenta.ru 05:14
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выписки из больницы Заворотнюк
Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов считает, что выписка актрисы Анастасии Заворотнюк из больницы может быть либо перерывом в лечении, либо отсутствием эффекта от помощи врачей.
УтроNews 07:43
Общество
В онкоцентре Блохина ответили на «массовые увольнения медсестер»
Ранее в Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей» рассказали, что вслед за врачами из-за «нищенских зарплат» из онкоцентра будут массово увольняться медсестры.
РБК вчера в 11:10
Гаджеты
TSMC начинает крупномасштабные поставки продукции, изготовленной с использованием техпроцесса N7+
Компания TSMC начала эту неделю с объявления о начале крупномасштабных поставок продукции, изготовленной с использованием техпроцесса N7+.
iXBT.com 03:33
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Политика
Киев обвинил Россию в обмане трибунала по возврату украинских судов
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Москва якобы передала Международному трибуналу по морскому праву недостоверную информацию по возврату трёх украинских военных кораблей, задержанных в Керченском проливе.
RT на русском 11:46
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Авто
Автомобилисты готовятся к гололеду на дорогах
Автоновости дня вчера в 04:28
Политика
Совфед анализирует данные о подготовке беспорядков в Москве
Совфед получил данные, указывающие на подготовку беспорядков в российской столице во время выборов в Мосгордуму и начал их анализировать.
Газета.Ru 15:11
Общество
Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и его лейблу Black Star
Мещанский районный суд Москвы отклонил иск о защите авторских прав российского рэп-исполнителя L'One (Левана Горозия) к музыкальному лейблу Black Star, его генеральному директору Павлу Курьянову, а также совладельцу лейбла, рэперу Тимати (Тимуру Юнусова), следует из картотеки дел Московского городского суда.
Коммерсантъ 13:26
Экономика
Путина предупредили об уходе автобрендов с российского рынка
В своем письме президенту РФ Владимиру Путину российские автодилеры предупредили о возможных последствиях повышения утилизационного сбора.
Ридус 09:34
Происшествия
Два человека пострадали при столкновении трамваев на востоке Москвы
Говорит Москва 14:50
Наука
Мутации в митохондриях вызвали преждевременное старение мышей
Финские биологи выяснили, что мутации в митохондриях вызвали поломки в клеточном ядре и преждевременное старение мышей.
МедиаПоток 14:17
Музыка
Билли Айлиш прокомментировала возможность сотрудничества с BTS
Американская певица Билли Айлиш ответила поклонникам о возможном сотрудничестве с K-pop группой BTS во время интервью с NPR Music, видео которого опубликовали зрители в Твиттере.
РИА Новости 09:19
Политика
Georgian airways готовит иск против России из-за запрета полетов
Грузинская авиакомпания Georgian airways планирует подать иск в Европейский суд против министерства транспорта России за "необоснованное прекращение полетов" и потребовать 25 миллионов долларов компенсации, заявил заявлении гендиректор авиакомпании Роман Бокерия.
РИА Новости 09:05
Армия и оружие
СБУ тайно вывезла из ЛНР предателя-осведомителя из рядов Народной милиции
Контрразведка СБУ вывезла на подконтрольную Киеву территорию осведомителя из рядов Народной милиции ЛНР.
ИА Новороссия 05:33
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Lenta.ru 05:56