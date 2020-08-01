Политика
News.ruЛукашенко назвал задержанных россиян первыми из засланных 200 человек
Задержанные в Белоруссии 33 гражданина России являются первыми из 180–200 человек, которые были заброшены в страну для дестабилизации ситуации. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Молодцы, что выяснили, что это первая группа.
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Футбол
«Арсенал» завоевал Кубок Англии, обыграв в финале «Челси»
Северо-лондонский «Арсенал» встретился с заклятым соперником в виде «Челси» в финале Кубка Англии.
REGNUM 15:38
Общество
Трамп указал на важность решения проблемы неравенства в сфере доходов
Президент США Дональд Трамп указал на необходимость скорейшего решения проблемы серьезного разрыва в доходах миллиардеров и простых американцев на фоне пандемии коронавируса.
Известия 18:35
Политика
Посол потребовал освобождения задержанных в Белоруссии россиян
Российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что Москва настаивает на скорейшем освобождении сограждан, задержанных в Белоруссии.
Московский Комсомолец 08:48
Экономика
Биржевой индекс в Токио упал из-за коронавируса
Эксперты связывают это стремительное снижение с обеспокоенностью инвесторов, вызванной новой волной коронавируса, отрицательно влияющей на экономику Японии.
REGNUM 04:44
Кино
Ван Дамм сыграет секретного агента в комедийном боевике для Netflix
Сам актер рассказал, что в картине будет много экшена, и к тому же она не лишена юмора. О дате выхода фильма не сообщается.
Evo-rus.com 02:34
Космос
«Роскосмос» отправит двух туристов на МКС в 2021 году
Известия 17:55
Общество
В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже
Полиция в Крыму проведет проверку после жалоб отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос».
Lenta.ru 10:03
Политика
Путин подписал закон, разрешающий сплошную вырубку леса у Байкала
Закон, позволяющий проводить сплошные рубки леса вблизи Байкала для расширения Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали (Транссиб), подписал президент РФ Владимир Путин 31 июля.
ИА Красная Весна вчера в 08:34
Общество
Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе в Европейской России
В европейской части России на следующей неделе ожидается тёплая погода с превышением климатической нормы.
RT на русском 19:00
Футбол
ЦСКА не собирается платить € 10 млн за Родриго Бекао
Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА не намерен платить за центрального защитника Родриго Бекао € 10 млн, которые требует за него «Удинезе».
Чемпионат 16:16
Космос
Запуск ракеты-носителя Ariane 5 отложен из-за неисправности
Гвиана, Франция, 1 августа 2020, 18:45 — REGNUM Запуск тяжелой ракеты-носителя Ariane 5, который был должен состояться на космодроме Куру во французской Гвиане, был отложен.
REGNUM 11:45
Музыка
Группа Little Big установила абсолютный рекорд «Евровидения»
На официальном интернет-портале конкурса «Евровидение» недавно появилась информация о том, что у новой песни «Uno» знаменитой группы Little Big получилось занять первое место на видеохостинге YouTube, что является рекордом для музыкальной группы.
ToDay News Ufa 14:59
Происшествия
В Коми сошли с рельсов 11 грузовых вагонов
«Поступила информация о том, что на железнодорожной станции Иоссер Княжпогостского района произошёл сход 11 вагонов грузового поезда с углём», — говорится в сообщении.
RT на русском 17:51
Единоборства
Боец MMA напал на рефери Марка Годдарда после боя в Абу-Даби
Сегодня в Объединенных Арабских Эмиратах прошел турнир по смешанным единоборствам UAE Warriors 12, и в одном из поединков произошел необычный эпизод, в который оказался вовлечен известный рефери Марк Годдард.
Юфсбет 04:07
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Несогласованные акции в поддержку арестованного бывшего губернатора края Фургала проходят в Хабаровском крае с 11 июля, они начались после его задержания 9 июля.
ТАСС 03:10
Здоровье
Россиянам назвали смертельную опасность резкого похудения
При резком похудении все токсины, которые раньше содержались в жировой прослойке, выбрасываются в кровь.
Lenta.ru 19:38
Энергетика
Мировой рынок нефти снова оказался на грани обвала
Рынок нефти может снова оказаться на грани обвала.
Lenta.ru вчера в 12:08
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о доказывающем невиновность актера «козыре»
У Эльмана Пашаева, адвоката актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, есть «козырь» для оправдания своего подзащитного.
РБК 19:08
Политика
WSJ: Microsoft приостановила переговоры о покупке доли в TikTok
Корпорация Microsoft приостановила переговоры о покупке сервиса TikTok после заявления президента США Дональда Трампа о планах запретить в стране приложение, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 19:26
Авто
Новую Kia Optima сфотографировали у российских дилеров
Седан Kia Optima нового поколения, который переименовали в K5, начали поставлять российским дилерам.
AutoNews вчера в 09:30
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
Происшествия
На Третьем транспортном кольце Москвы автомобиль сбил двух пешеходов
Женщина и ребенок девяти лет попытались перейти ТТК в районе Даниловского кладбища, но были сбиты проезжающим автомобилем.
Вести.Ru 17:59
Экономика
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
Работающим пенсионерам добавят по 279 рублей. Выплаты для тех кто получает накопительную пенсию, вырастут на 9,13%.
Live24 30 июля в 02:45
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
Общество
Ильин день: за что русские полюбили древнееврейского пророка Илию
2 августа православные христиане отмечают Ильин день, или выражаясь строже, день памяти святого пророка Божьего Илии - любимейший праздник в России.
Российская газета 17:01
Здоровье
Мясников рассказал, как избежать тяжёлого течения коронавируса
Врач Александр Мясников рассказал, какие шаги нужно сделать, чтобы избежать тяжёлого течения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 14:38
Кино
Студия Pixar анонсировала выход полнометражного мультфильма «Лука»
Выход полнометражного мультика "Лука" от Disney и Pixar запланирован на 18 июня 2021 года.
Pravda.Ru вчера в 04:59
Футбол
Футбольный клуб «Химки» лишился главного тренера
Ореанда-Новости 05:27
Общество
Дроздова назвала фейком уход Гармаша из театра «Современник»
Общественная служба новостей вчера в 11:24