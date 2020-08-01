Политика

News.ruNews.ruЛукашенко назвал задержанных россиян первыми из засланных 200 человек

Задержанные в Белоруссии 33 гражданина России являются первыми из 180–200 человек, которые были заброшены в страну для дестабилизации ситуации. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Молодцы, что выяснили, что это первая группа.
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Лукашенко обвинил Россию в переброске 200 наемников

Росбалт13:54

Лукашенко назвал задержанных россиян первыми из засланных 200 человек

News.ru13:44

Лукашенко: задержанные россияне были первыми из группы в 180-200 человек

Московский Комсомолец13:04

Лукашенко обвинил Россию в попытке спрятать «хвост»

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В Белоруссии посчитали задержанных «российских боевиков» только первой группой

Lenta.ru13:10

Лукашенко: задержанных в Белоруссии россиян забросили первыми из 180-200 человек

ТАСС13:05

Лукашенко рассказал, что в Белоруссию планировали перебросить 200 бойцов

Москва 2413:37
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:56, Ашберн
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«Арсенал» завоевал Кубок Англии, обыграв в финале «Челси»

Северо-лондонский «Арсенал» встретился с заклятым соперником в виде «Челси» в финале Кубка Англии.
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Трамп указал на важность решения проблемы неравенства в сфере доходов

Президент США Дональд Трамп указал на необходимость скорейшего решения проблемы серьезного разрыва в доходах миллиардеров и простых американцев на фоне пандемии коронавируса.
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Политика

Посол потребовал освобождения задержанных в Белоруссии россиян

Российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что Москва настаивает на скорейшем освобождении сограждан, задержанных в Белоруссии.
Московский Комсомолец 08:48
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Экономика

Биржевой индекс в Токио упал из-за коронавируса

Эксперты связывают это стремительное снижение с обеспокоенностью инвесторов, вызванной новой волной коронавируса, отрицательно влияющей на экономику Японии.
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Ван Дамм сыграет секретного агента в комедийном боевике для Netflix

Сам актер рассказал, что в картине будет много экшена, и к тому же она не лишена юмора. О дате выхода фильма не сообщается.
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Космос

«Роскосмос» отправит двух туристов на МКС в 2021 году

Известия 17:55
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Общество

В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже

Полиция в Крыму проведет проверку после жалоб отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос».
Lenta.ru 10:03
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Политика

Путин подписал закон, разрешающий сплошную вырубку леса у Байкала

Закон, позволяющий проводить сплошные рубки леса вблизи Байкала для расширения Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали (Транссиб), подписал президент РФ Владимир Путин 31 июля.
ИА Красная Весна вчера в 08:34
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Общество

Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе в Европейской России

В европейской части России на следующей неделе ожидается тёплая погода с превышением климатической нормы.
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Футбол

ЦСКА не собирается платить € 10 млн за Родриго Бекао

Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА не намерен платить за центрального защитника Родриго Бекао € 10 млн, которые требует за него «Удинезе».
Чемпионат 16:16
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Космос

Запуск ракеты-носителя Ariane 5 отложен из-за неисправности

Гвиана, Франция, 1 августа 2020, 18:45 — REGNUM Запуск тяжелой ракеты-носителя Ariane 5, который был должен состояться на космодроме Куру во французской Гвиане, был отложен.
REGNUM 11:45
Музыка

Группа Little Big установила абсолютный рекорд «Евровидения»

На официальном интернет-портале конкурса «Евровидение» недавно появилась информация о том, что у новой песни «Uno» знаменитой группы Little Big получилось занять первое место на видеохостинге YouTube, что является рекордом для музыкальной группы.
ToDay News Ufa 14:59
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Происшествия

В Коми сошли с рельсов 11 грузовых вагонов

«Поступила информация о том, что на железнодорожной станции Иоссер Княжпогостского района произошёл сход 11 вагонов грузового поезда с углём», — говорится в сообщении.
RT на русском 17:51
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Единоборства

Боец MMA напал на рефери Марка Годдарда после боя в Абу-Даби

Сегодня в Объединенных Арабских Эмиратах прошел турнир по смешанным единоборствам UAE Warriors 12, и в одном из поединков произошел необычный эпизод, в который оказался вовлечен известный рефери Марк Годдард.
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Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Несогласованные акции в поддержку арестованного бывшего губернатора края Фургала проходят в Хабаровском крае с 11 июля, они начались после его задержания 9 июля.
ТАСС 03:10
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Здоровье

Россиянам назвали смертельную опасность резкого похудения

При резком похудении все токсины, которые раньше содержались в жировой прослойке, выбрасываются в кровь.
Lenta.ru 19:38
Энергетика

Мировой рынок нефти снова оказался на грани обвала

Рынок нефти может снова оказаться на грани обвала.
Lenta.ru вчера в 12:08
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о доказывающем невиновность актера «козыре»

У Эльмана Пашаева, адвоката актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, есть «козырь» для оправдания своего подзащитного.
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Политика

WSJ: Microsoft приостановила переговоры о покупке доли в TikTok

Корпорация Microsoft приостановила переговоры о покупке сервиса TikTok после заявления президента США Дональда Трампа о планах запретить в стране приложение, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
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Авто

Новую Kia Optima сфотографировали у российских дилеров

Седан Kia Optima нового поколения, который переименовали в K5, начали поставлять российским дилерам.
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Происшествия

Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве

На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
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Происшествия

На Третьем транспортном кольце Москвы автомобиль сбил двух пешеходов

Женщина и ребенок девяти лет попытались перейти ТТК в районе Даниловского кладбища, но были сбиты проезжающим автомобилем.
Вести.Ru 17:59
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Экономика

Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа

Работающим пенсионерам добавят по 279 рублей. Выплаты для тех кто получает накопительную пенсию, вырастут на 9,13%.
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Адвокат вдовы Энди Картрайта рассказала о подробностях расчленения

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Общество

Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом

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Ильин день: за что русские полюбили древнееврейского пророка Илию

2 августа православные христиане отмечают Ильин день, или выражаясь строже, день памяти святого пророка Божьего Илии - любимейший праздник в России.
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Мясников рассказал, как избежать тяжёлого течения коронавируса

Врач Александр Мясников рассказал, какие шаги нужно сделать, чтобы избежать тяжёлого течения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Кино

Студия Pixar анонсировала выход полнометражного мультфильма «Лука»

Выход полнометражного мультика "Лука" от Disney и Pixar запланирован на 18 июня 2021 года.
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Футбольный клуб «Химки» лишился главного тренера

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Дроздова назвала фейком уход Гармаша из театра «Современник»

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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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